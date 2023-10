Un toscano torna in Serie A. L’Udinese sceglie Cioffi per la panchina

Firenze, 25 ottobre 2023 – Un fiorentino di nuovo in Serie A. L’Udinese ha infatti scelto Gabriele Cioffi come nuovo allenatore dopo l'esonero di Andrea Sottil. Per l’allenatore toscano, che "ha siglato un contratto che lo leghera' al club fino al 30 giugno 2024 con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva”, si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera dopo l'esperienza della stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra, ottenne 31 punti in 22 partite. Con lui, integrano lo staff tecnico l'allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni.

L'Udinese ha deciso di esonerare Sottil dopo il pareggio casalingo contro il Lecce, il sesto in 9 gare di campionato. Nessuna vittoria per i friulani che ripartono da Gabriele Cioffi, nato a Firenze e residente a Prato. Un altro allenatore toscano su una panchina della massima categoria.