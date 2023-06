Firenze, lavori alla micropiscina Iti: sopralluogo di Guccione

Firenze, 24 giugno 2023 - Gli interventi di efficientamento energetico della micropiscina Iti, in via Caboto, sono in fase di deciso avanzamento. E' quanto emerso ieri al termine del sopralluogo effettuato dall'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione insieme al presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Sono state sostituite tutte le vecchie lampade con nuove a led a basso consumo e la copertura della struttura è stata impermeabilizzata e coibentata per ridurre drasticamente le dispersioni di calore. Successivamente si procederà con la sostituzione delle vecchie macchine energivore per la circolazione dell'aria della piscina e degli spogliatoi e l’istallazione di nuove apparecchiature a basso consumo e maggior rendimento. E' previsto anche l'arrivo di una apparecchiatura elettrica che consentirà di ottimizzare e ridurre ulteriormente i consumi della piscina. "Seguiamo costantemente i lavori - ha detto l'assessore Guccione -. Sono interventi importanti perchè l'efficientamento energetico permetterà di abbassare in maniera significativa i costi di gestione e le emissioni inquinanti nell’ambiente. Ad intervento ultimato, a settembre, la struttura si presenterà completamente rinnovata".