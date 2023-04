Primavera, la Coppa Italia va alla Roma. Commisso: "Orgoglioso di voi"

Firenze, 25 aprile 2023 - A Salerno vince la Roma (1-2 d.t.s.), che interrompe il percorso netto della Fiorentina Primavera in Coppa Italia. Dopo quattro vittorie consecutive la squadra viola si arrende ai tempi supplementari. Alberto Aquilani non sorprende nelle scelte di formazione. Spazio ai titolatissimi ed al 3-5-2 che in questa fase della stagione assicura equilibrio. A protezione di Martinelli ecco dunque Comuzzo, Krastev e Lucchesi; con Kayode e Favasuli a tutta fascia. In mezzo, la geometria di Amatucci con Harder e Berti (libero per la verità di alzarsi sotto la punta). In attacco Distefano a far coppia con capitan Toci. E nel primo tempo la Fiorentina ha dominato in lungo ed in largo, senza tuttavia trovare la via della rete. L’occasione più clamorosa al 9’ con Kayode che da pochi passi non è riuscito a deviare in rete un cross pennellato da Distefano. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Amatucci, altra occasione importante con il colpo di testa di Lucchesi finito sulla parte alta della traversa. Roma di fatto non pervenuta dalle parti di Martinelli. Il secondo tempo inizia con una Roma diversa e più convinta. La Fiorentina si spaventa sul destro a giro di Cherubini che sibila vicino al palo della porta di Martinelli. Ad un quarto d’ora dal termine l’espulsione di Comuzzo per doppio giallo che costringe la Fiorentina in dieci. Ma i viola si organizzano in fretta e soffrono poco. Anzi, nel finale Krastev va vicino al gol di testa. I supplementari si aprono male per la squadra di Aquilani. Brutto palleggio in uscita, con due passaggi la Roma libera Misitano al tiro e sul primo palo batte Martinelli. Ma la Viola Primavera non è squadra che molla facilmente. Pochi minuti e Amatucci pennella sulla testa di Krastev il pallone del pari. Peccato per l’incornata di Keramitsis che al 115’ ha regalato la coppa alla squadra di Guidi. Nel dopo partite sono arrivate da New York anche le parole di Rocco Commisso: «Complimenti ai ragazzi, si sono battuti fino alla fine. Nonostante la sconfitta, hanno dimostrato, ancora una volta, il loro valore. Sono comunque orgoglioso di questi ragazzi e grazie a tutti loro ed a Mister Aquilani e il suo staff per le emozioni che ci hanno saputo regalare anche stasera e per un Campionato che vede la Primavera viola ancora in corsa». Infine il commento di Alberto Aquilani, contento nonostante la sconfitta: «Torno a casa più contento di quando abbiamo vinto. Questa medaglia va incorniciata, l'ho detto ai ragazzi. Ce la siamo giocata alla pari e forse anche con qualcosa in più con la squadra migliore del campionato. Abbiamo perso ma il club si porterà dietro qualcosa di importante per il futuro con questi ragazzi meravigliosi».

La dirigenza della Fiorentina non ha gradito l'arbitraggio del Sig. Collu, che ha espulso in modo molto severo Comuzzo dopo aver sorvolato su un fallo da rosso diretto su Krastev (vistoso taglio sul ginocchio provocato da un'entrata di Padula) e su un intervento di reazione su Kayode da parte del romanista Cherubini, che lo ha scalciato da terra.

TABELLINO FIORENTINA-ROMA 1-2 d.t.s FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev (dal 113' Biagetti), Lucchesi (dal 116' Presta); Kayode, Berti (dal 116' Nardi), Amatucci, Harder (dal 93' Capasso) , Favasuli (dal 82' Vigiani); Distefano, Toci (dal 93' Sene). All. Aquilani ROMA(3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori (dal 90' Louakima), Pisilli, D’Alessio (dal 90' Pellegrini), Cherubini; Cassano (dal 117' Vetkal), Pagano; Padula (dal 67' Misitano e dal 117' Majchrzak). All. Guidi. ARBITRO: Sig. Collu GOL: 92' Misitano (R), 95' Krastev (F), 115' Keramitsis (R) AMMONITI: 33' Comuzzo (F), 58' Padula (R), 60' Lucchesi (F), 70' Cherubini (R), 104' Pellegrini (R), 108' Krastev (F), 110' Chesti (R), 118' Nardi (F) ESPULSO: 75' Comuzzo (F) SPETTATORI: 200 circa.

Alessandro Latini