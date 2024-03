Joe Barone, i tifosi al Viola Park. E al “Franchi” spuntano due rose

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 marzo 2024 – Bandiere a mezz’asta, occhi lucidi e un’attesa estenuante per l’arrivo del feretro di Joe Barone. Al Viola Park, il grande progetto che il dg ha visto costruire pezzo dopo pezzo, l’aria è delle più tristi. Certamente la più lugubre da quando, lo scorso ottobre, è stato inaugurato il nuovo centro sportivo. In origine il tifo organizzato della Curva Fiesole si era dato appuntamento alle 18 davanti all’ingresso principale del training center per accogliere la salma del dirigente, scomparso oggi a Milano a soli 57 anni, ma poi - complice il ritardo della partenza della salma dall’ospedale San Raffaele - l’adunata degli ultras è stata posticipata alla prima serata, quando saranno appesi i primi striscioni e verrà acceso più di un fumogeno.

Le prime manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Barone, per la verità, si erano viste nel primo pomeriggio davanti all’ingresso monumentale dello stadio Franchi. Ovvero quando, subito dopo l’annuncio della tragica scomparsa del dirigente, un anonimo tifoso ha depositato sulle cancellate due rose: una bianca e una rossa. Di fiori, a partire da domani, ne sono attesi tantissimi al Viola Park, il luogo dove dalle 9 del mattino fino alle 21 sarà aperta la camera ardente per l’ultimo saluto a dg, il cui feretro poserà al centro del piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi. Al commosso evento del centro sportivo sarà presente anche Rocco Commisso, che assieme alla moglie Catherine e ad alcuni dirigenti della Mediacom è atteso domani mattina presto a Firenze direttamente dal New Jersey. Ultimata la camera ardente, la salma di Joe Barone sarà quindi traslata a Pozzallo, la cittadina siciliana in provincia di Ragusa dove era nato il dirigente il 20 marzo 1966 e nella cui chiesa sabato avverrà una messa con tutta la cittadinanza presente: una volontà richiesta dalla famiglia e subito esaudita dal sindaco Ammatuna. Solo successivamente, all'inizio della prossima settimana, il feretro di Barone tornerà in America per il funerale e la sepoltura.