Italiano: "Non esiste perdere così, ma restiamo lucidi. Abbiamo partite troppo importanti"

Firenze, 23 aprile 2023 - La giornata di Monza per la Fiorentina era iniziata nel migliore dei modi, ma è finita male. Squadra viola ribaltata dopo lo 0-2 firmato Kouame-Saponara. Alla fine vince il Monza 3-2 ed ai viola non rimane altro che archiviare un brutto risultato e cominciare a pensare alla Semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese di giovedì prossimo. Questa l'analisi di un amareggiato mister Vincenzo Italiano: "Siamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell'approccio così morbido del Monza. Siamo andati in vantaggio di due gol, poi non ci possiamo permettere cali di attenzione. Noi siamo una squadra che se non siamo al 100% possiamo permettere a tutti di rimontare. Non esiste sparire dalla partita in questo modo, ma dobbiamo archiviarla perché giovedì abbiamo una partita importantissima". In campionato l'obiettivo si è allontanato, nelle coppe ce lo avete vicino. Può essere una chiave di lettura per la partita di oggi? "Può essere, ma anche oggi era una partita importante, potevamo superare il Bologna e avvicinarci a quelle davanti. L'attenzione era rivolta esclusivamente a questa partita. Non possiamo staccare la spina, se siamo rinati è perché tutti abbiamo alzato l'asticella anche mentalmente. In queste ultime due partite abbiamo avuto uno spirito diverso, penso sia solo una questione di atteggiamento e non lo dobbiamo più sbagliare. Altrimenti diventiamo una squadra battibilissima". Cosa l'ha fatta arrabbiare di più? "E' chiaro che sono arrabbiato, ma devo rimanere lucido e tranquillo perché abbiamo appuntamenti troppo importanti. I gol di oggi per me non li dobbiamo mai subire, eravamo in pieno dominio della partita. Abbiamo fatto una chiacchierata serena con i ragazzi subito dopo la partita, per rimettere la testa subito a posto. Per come si era messa la gara dovevamo fare di più. Ma ora dobbiamo rimanere lucidi, le partite che ci aspettano necessitano di tutto quello che sto dicendo". Cosa rappresenta per voi la partita di giovedì contro la Cremonese? "Sarà una partita importante, siamo in vantaggio e giochiamo in casa. Vincere ci permetterebbe di giocare una finale storica. Ma dobbiamo giocarla in modo completamente diverso alle ultime due gare per amministrare il piccolo vantaggio che abbiamo".

Alessandro Latini