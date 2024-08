Stadio Franchi, ultimi lavori in programma prima del ‘debutto’ di giovedì in Europa. Il punto della situazione

Firenze, 16 agosto 2024 – Campionato della Fiorentina alle porte, ma se per la prima partita in Serie A si potrà aspettare il 25 agosto (18.30 contro il Venezia), il ‘debutto’ del nuovo Franchi in versione cantiere ci sarà giovedì (22 agosto) alle ore 20 contro la Puskas Academy, che ieri ha faticato ma ha avuto la meglio sugli armeni dell’Ararat. Stanno andando avanti gli interventi necessari per ospitare la prima partita ufficiale in casa della Fiorentina, appunto il PlayOff d’andata di Conference League.

Al Franchi in questi giorni sono in fase di conclusione le prove funzionali degli impianti elettrici e antincendio, che sono stati adeguati alla nuova configurazione; inoltre sono in corso di conclusione le prove di collaudo delle strutture di separazione tra cantiere e area spettatori. Tutti gli interventi necessari saranno completati nei tempi utili per la partita di giovedì e sempre entro lo stesso giorno sarà completata anche l’installazione dei bagni aggiuntivi per la Maratona, necessari in quanto una parte dei bagni sono rimasti all’interno dell’area di cantiere.

Nei giorni scorsi, inoltre, la sindaca Sara Funaro ha telefonato al direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari per fare alla squadra l’in bocca al lupo per il campionato che sta per iniziare.