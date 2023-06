Fiorentina-West Ham, i provvedimenti di circolazione nell'area del Franchi

Firenze, 6 giugno 2023 – Domani sera, 7 giugno, per la Fiorentina è una data storica: c'è in palio la Conference League e i viola dovranno battere il West Ham. La gara si gioca a Praga. Tuttavia chi vuole potrà seguire la partita al Franchi, attraverso i maxischermi, e sono già stati venduti poco meno di 30mila biglietti. Per questo sono stati predisposti una serie di provvedimenti di circolazione, anche se più soft rispetto a quando effettivamente si gioca una gara al Franchi. In dettaglio dalle 15 di domani saranno in vigore divieti di sosta in piazzale Campioni del ’69 (area mercato rionale). Alle 17 si aggiungeranno ulteriori divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e il numero civico 61 eccetto controviale tratto viale dei Mille-via Caponsacchi e nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53), viale Nervi e viale Valcareggi (eccetto controviale) mentre in via Pietro Caponsacchi scatterà il divieto di transito tra viale Fanti e via San Gervasio. Previsti anche divieti di transito in viale dei Mille (tra viale Fanti e via Frusa), viale Fanti (tra largo Genneralli e il numero civico 61 eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè (tra via Frusa e viale Fanti), via Caponsacchi (tra viale Fanti e via San Gervasio), viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi corsia con provenienza da quest’ultima), viale Paoli (fino all’intersezione con via Lungo l’Affrico compreso il controviale) e piazzale Campioni del ‘56. Sulla direttrice viale Paoli-piazzale Campioni del ’56 sarà consentito il transito per i veicoli dei tifosi diretti alle aree di parcheggio del piazzale Campioni del ’56 e piazza Berlinguer. I veicoli dei commercianti su area pubblica saranno collocati su un tratto del controviale di viale Fanti lato numeri civici. I provvedimenti saranno in vigore fino alle 24.

Niccolò Gramigni