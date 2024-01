Fiorentina, il balletto di Mina è virale. Cos’è la salsa choke e quel precedente antipatico con Messi

Firenze, 10 gennaio 2024 - Da qualche ora il video è virale fra i tifosi della Fiorentina. C'è chi la chiama "Mina's dance", in realtà sono passi di salsa choke particolarmente diffusi in Colombia. Nessuno si aspettava un'esultanza così marcata nella serie finale dei rigori. Invece Yerry Mina l'ha regalata ai tifosi dopo aver spedito sotto l'incrocio il quarto penalty della serie contro il Bologna, che ha portato la Fiorentina per la terza volta consecutiva in semifinale di Coppa Italia.

Nessuna mancanza di rispetto nei confronti del Bologna, solo la voglia di celebrare il suo primo gol in maglia viola. Perché quella è la sua esultanza. E pazienza se il gol non è arrivato nei minuti (pochi) in cui è stato in campo. Anche perché il suo l'ha fatto. E' entrato per 'prendersi cura' di Zirkzee, il cliente più scomodo. Il primo intervento è servito per mettere le cose in chiaro. Esperienza e carisma non gli mancano. Duro in campo, poi appunto i passi accennati di salsa choke, che mescola la musica tradizionale della salsa con il reggaeton e l'hip hop. Una danza urbana che si può ballare senza partner e che a Firenze già il connazionale Cuadrado aveva mostrato.

Esultanza che in Sudamerica ha spesso fatto discutere, ad esempio durante la Copa America del 2021. Nei quarti di finale, dopo il rigore realizzato contro l'Uruguay la mise in scena in faccia al portiere Muslera. In semifinale, nella lotteria dei rigori tra Colombia e Argentina, il rigore invece lo fallì e scatenò la reazione di Messi, che in mezzo al campo cominciò a inveire contro di lui. "Balla adesso. Cos'è... non balli più?". Ieri sera si è tolto invece la soddisfazione di tornare a ballare.