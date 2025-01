Bove corre in riva d’Arno, sullo sfondo la scritta “Curva Fiesole”. Firenze sogna per il suo Edo ''E' bello vederti felice'' fra i vari commenti lasciati dai tifosi sotto il post del centrocampista che appare sereno. Lo scatto pubblicato a poco più di un mese dal malore in campo durante la partita Fiorentina-Inter