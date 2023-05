Domenica la Fiorentina femminile al Franchi, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 20 maggio 2023 - Domani, domenica 21 maggio, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà il campionato di serie A femminile. L’incontro, che inizierà alle 14.30, vedrà la Fiorentina scendere in campo contro la Juventus in una gara che non è fondamentale dal punto di vista della classifica ma che ha appeal proprio perché arriva la Juventus, campione d'Italia uscente, a Firenze. Su disposizione della Questura saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. In dettaglio per le aree di prefiltraggio dalle 11 sono previsti divieti di sosta e transito in viale Nervi e in piazzale Campioni del ’56 – Primo scudetto della Fiorentina (area compresa fra lo skate park e il giardino Niccolò Galli).