Esordienti in gara a Luco di Mugello Premi speciali ai team

Premio speciale nell’odierna ed attesa 39ª Coppa Primo Maggio-Festa dei Lavoratori per esordienti in programma a Luco di Mugello. Oltre ai consueti e tradizionali premi, ce ne saranno due di 250 euro per le società dei vincitori, ovvero un piccolo ma significativo contributo. Le gare saranno prove del XII° Memorial Tommaso Cavorso. Quella del 1° anno prenderà il via alle 9,15 sulla distanza di km 29; quella del 2° anno alle 10,30 con 37 chilometri in programma. Il ritrovo presso il Bar Pizzeria Valeri. Iscritti 68 esordienti del primo anno e 88 del secondo.