Entusiasmo tifosi Franchi sold out E per la Polonia...

Sulle ali dell’entusiasmo. Le nove vittorie consecutive della Fiorentina hanno portato una ventata di ottimismo tra i tifosi, il rendimento della squadra sta trascinando il pubblico e viceversa, un circolo virtuoso che permette di sognare in grande. Oggi i viola proveranno ad allungare la striscia di vittorie e lo faranno con un cornice di pubblico degna di nota. Tra abbonati e biglietti venduti, sono oltre 33.000 i tifosi attesi al Franchi per Fiorentina-Spezia. Con gli ultimi biglietti, staccati in queste ore, si potrebbe arrivare a 35.000. Un dato non scontato, con la partita fissata alle 14.30 della vigilia di Pasqua, con molte persone che hanno sfruttato queste feste per delle gite fuori porta o brevi vacanze.

Numeri superiori alla media stagionale per le gare casalinghe in campionato, che è di 32.536. La volontà è quella di continuare a sognare, con un finale di stagione tutto da vivere. Dopo lo Spezia tornerà il palcoscenico europeo, con la sfida al Lech Poznan di giovedì alle 21. Per la trasferta in Polonia intanto è stato cancellato un charter che avrebbe portato i tifosi a Poznan, ma le poche adesioni hanno causato l’annullamento del volo. Saranno comunque molti i sostenitori pronti a spingere la squadra di Italiano in Polonia.

Alessandro Guetta