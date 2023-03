Al via Csi in Tour: 40 tappe sportive in giro per la Toscana

Una partita giovanile di pallacanestro

Firenze, 28 marzo 2023 – Il 16 aprile partirà da Firenze la nuova edizione di ‘ C si in tour’, un’iniziativa all’insegna dello sport e del gioco che attraverserà impianti sportivi, complessi scolastici, centri ricreativi e spazi parrocchiali di decine di città e borghi toscani in 4 0 tappe, e si concluderà il 22 ottobre.

La rassegna vedrà lo svolgimento di tornei e competizioni di basket, pallavolo, calcio a tre, danza, arti marziali, dodgeball, rugby e di molte altre discipline.

Sono inoltre in programma giochi ludico-motori, di animazione, incontri tematici di approfondimento sullo sport, l'alimentazione, la cultura della salute, la disabilità e il disagio giovanile.

Csi in tour ha l’obiettivo di esaltare lo sport e il gioco intesi come ‘linguaggi trasversali in cui i giovani possono unirsi nel divertimento’.

“Un appuntamento che ormai da diversi anni promuove i valori dello sport e i corretti stili di vita, uno dei più grandi e importanti eventi di ‘sport per tutti’ che si svolgono in Toscana, che coinvolge diverse migliaia di partecipanti e prevede molte giornate di sport sul territorio regionale”, spiega Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

“Il Centro sportivo italiano, lo sento un po’ casa mia. – rivela il presidente dell'Assemblea regionale, Antonio Mazzeo – Quando sono arrivato a Pisa dalla Basilicata come studente universitario sono stato accolto dagli amici del Centro sportivo. È la mia storia e la mia tradizione. Lo sport è socialità, è stare insieme, è il modo per crescere e vivere meglio e in salute”.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, C o simo Guccione, il vicepresidente regionale del Coni Toscana, Riccardo Bonaccorsi e il presidente regionale del Csi toscano, Carlo Faraci.