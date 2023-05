Cronometro Solo piazzamenti per i fiorentini

Sono state diverse tra ieri e sabato le manifestazioni giovanili in Toscana con un vero e proprio record per una gara a cronometro, in quanto a Capannori tra esordienti e allievi hanno gareggiato in 252. Per i fiorentini i più bravi di tutti sono stati gli esordienti del primo anno Laerte Scappini e Mattia Gastasini che hanno ottenuto i posti d’onore alle spalle del forte lombardo Riccardo Longo (Team Serio) alla dodicesima vittoria nel 2023. Il più bravo tra gli esordienti del 2° anno Edoardo Fiorini (Team Serio). Nella Top ten sono terminati anche i fiorentini Agnini, Pavi Degl’Innocenti, Kolarski e Migheli. Nella prova della categoria allievi buon quinto posto del campione toscano in linea Gerolamo Manuele Migheli del Velo Club Empoli mentre la vittoria è stata conquistata dal veneto Tommaso Marchi del Borgo Molino.

In gara anche le donne con vittorie dell’allieva Elena De Laurentis (Team Di Federico) e per le esordienti 1° anno Aurora Colombo (Cicli Fiorin) e del 2° anno Jolanda Sambi (Calderara). Nella gara in linea esordienti nona vittoria per distacco di Samuele Brustia (Madonna di Campagna) davanti a Riccardo Longo (Team Serio) il migliore del 1° anno e al bravo fiorentino Lorenzo Luci (Vc Empoli). A Coltano il Trofeo Agrisport con il successo assoluto di Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese) che ha regolato sei compagni di fuga a iniziare da Niccolò Nieri (Fosco Bessi) e Benevieri, mentre Antonio Cerone (Via Nova) è stato il migliore del primo anno. Sulle strade del Valdarno la gara allievi anteprima del "Toscano" juniores, vinta da Francesco Matteoli (Team Valdinievole) su Di Paolo, il mugellano Marco Parigi, Mezzasalma e Ballerini.

Antonio Mannori