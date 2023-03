Crack Op, successo autorevole Gran tempo nel GP Calegaris

Da puledro, per un breve tempo, si pensò che Crack Op avesse i requisiti tecnici ed atletici per ambire alla prima categoria, ma così non è stato. Nell’ultimo convegno all’ippodromo fiorentino Cesare Meli, Crack Op ha fatto un autentico numero in coppia con il gentleman di lusso Matteo Zaccherini. Sui 2020 metri del Premio Calegaris, riservato agli anziani di categoria F, il potente erede di Mack Grace e Nadine Bi si è imposto con autorità in 1.13.6, trottando con autorevolezza e classe, staccando tutti da autentico siluro.

L’atteso Cagliostro con Filippo Monti si è piazzato secondo a distanza in 1.14.5, precedendo Zoccolo Jet 1.14.7 con la driver Dami e Zenit del Ronco 1.15 con il Panta. Per Crack Op ottavo successo della carriera. Nel Memorial Luciano Bechicchi Capitan Cash, con Lombardo, svetta in 1.12.7. Otto trottatori anziani di 5 e 6 anni si sono confrontati sul miglio del Premio Bechicchi con 6.600 euro di montepremi.

Il neoanziano Capitan Cash, allievo di Holger Ehlert e portacolori della Scuderia Star Lux di Lucia Sangermano, con la guida di Beppe Lombardo, schizzava dal bordo dell’ala dell’autostart in testa su Camilla Bass, Cabras di Casei e Camelot Col. Capitan Cash continuava a procedere ad alta andatura e chiudeva in 28.9 il quarto finale, staccando in arrivo in 1.12.7. L’utile Cabras di Casei con Edo Baldi coglieva la piazza d’onore in 1.13, davanti a Chames dei Greppi, 1.13.1 con Antonio Greppi e Camilla Bass, 1.13.5 con Manuel Pistone.

Francesco Querusti