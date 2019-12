Firenze, 30 dicembre 2019 - Il ciclismo toscano assegna gli Oscar per la stagione 2019 e non ci sono dubbi che i due vincitori della “nostre simboliche statuette” sono i due campioni del mondo, quello degli Under 23 Samuele Battistella e quello della crono juniores Antonio Tiberi. Due atleti occorre aggiungere solo toscani per tesseramento (Dimension Data e Franco Ballerini Due C) ma i successi è la nostra Regione che gli conta.

Guardiamo il bilancio dai dilettanti agli esordienti. In provincia di Livorno è stato il ciclocross e il mountain bike a guadagnare l’Oscar, con i successi di Tommaso Alberti, Letizia Barra, Beatrice Margherita Oggero, Enrico Ercolani, Giorgio Coli, tutti dell’Elba Bike. Segnalazione di merito anche per i diversamente abili Riccardo Cavallini, Gianluca Valori e Francesco Mottola della Asd You Can.

In quella di Grosseto onore e merito al Team Bike Ballero con titolo toscano Enduro per Riccardo Casini. In provincia di Siena sul piano organizzativo doverosa menzione per Chianciano Terme che ha ospitato i Campionati Italiani, esordienti e allievi; tra i successi quelli di Federico Bartolini e Alessandro Cresti.

Nella confinante Provincia di Arezzo Oscar senza dubbio all’Olimpia Valdarnese prima in Italia tra le società giovanissimi, e bravi il campione toscano esordienti 1° anno Samuele Franchi, il diversamente abile Paolo Ferrali, Elisa Fedeli, i protagonisti del fuoristrada Tommaso Ferri, Francesco Braconi, Serena Semoli brava su pista, mentre in quella di Firenze le segnalazioni di merito sono per il due volte campione toscano su pista Riccardo Lorello, per i due allievi cronomen Lorenzo Conforti e Riccardo Djordjevic, per Ludovico Crescioli. Podi tricolori per i diversamente abili Fabrizio Caselli e Andrea Fusateri, e titoli regionali su pista per Giosuè Crescioli, Alessandro Venturini, Lorenzo Magli. Su strada l’elite Riccardo Marchesini; fuoristrada doppietta di Gaia Realini e di Alessio Trabalza (Vallerbike), mentre tra le società su pista hanno brillato Stabbia Dover (juniores) e Fosco Bessi (esordienti). In Provincia di PRATO la coppia Fabio Del Medico-Nelia Kabetaj protagonisti nel MTB per aver vinto i titoli toscani, per i biker Daniele Mensi, Cristina Maria Nisi, Giulio Lastri e Tommaso Di Peppo nell’Enduro, Erika Cristofani (crono), Carmela Cipriani (strada), Silvia Folloni (ciclocross).

La stella della provincia di Pistoia vincitore dell’Oscar 2019 Antonio Tiberi che oltre allo strepitoso successo nella cronometro juniores mondiale, ha vinto ben tre titoli regionali. Per il suo team, Franco Ballerini anche il titolo toscano a cronometro a squadre e quello crono in salita con il serbo Veljko Stojnic. Per il ciclismo pistoiese anche il Campionato Toscano under 23 di Gabriele Benedetti, i due titoli toscani su pista di Vincenzo Russo e Lapo Gavilli.

La provincia di PISA ha proposto la brillante esordiente Beatrice Bertolini campionessa italiana su pista e vincitrice di tre titoli regionali, l’altrettanto brava Letizia Tasciotti, la junior Lara Scarselli e Filippo Cecchi nel ciclocross, la doppietta su pista di Alessia Paccalini, i successi di Elena Gaddoni e Diego Benassi nel MTB.

L’altro Oscar della stagione 2019 in provincia di Lucca, merito dell’under 23 Samuele Battistella Campione del Mondo in linea nella prova degli Under 23. Ma per la società guidata dall’ex iridato Francesco Chicchi anche il tricolore crono di Matteo Sobrero e quello toscano di Connor Brown. Tra i più giovani spicca il titolo toscano esordienti 2° anno di Edoardo Cipollini; sul piano organizzativo citazione per la rassegna tricolore allestita dalla S.C. Corsanico e nel fuoristrada il bis di Marco Carozzo, i successi di Giorgia Giannotti, Filippo Fini e Roberta Alice Semplici. Chiudiamo con la provincia di Massa Carrara con la splendida annata dell’allievo Lapo Matteo Bozicevich, campione toscano in linea e su pista, e con altri protagonisti come Haris Jazic, Fabio Nari (settore paralimpico) Norberto Nani e Pierluigi Berti tricolori tra i Vigili del Fuoco e Giudici di gara.