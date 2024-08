Ciclismo: la scalata del Monte Morello per i titoli toscani crono della montagna

Calenzano,2 agosto 2024 - Il Campionato Regionale della Montagna 2024 a cronometro per le categorie allievi e juniores, sarà allestito sabato 24 agosto dalla Polisportiva Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano, per quello che dovrebbe essere l’ultimo impegno organizzativo della stagione per la società del presidente Paolo Traversi. Lo svolgimento delle due prove previsto al mattino è ufficiale, con gli allievi che saranno i primi a scendere in gara sulla distanza di km 5,500. La pedana di partenza sarà posta in via Dante Alighieri a Settimello e l’arrivo nei pressi del ristorante “Bottega di Morello”. Il primo atleta prenderà il via alle 9 e dovrebbero essere una trentina quelli che si contenderanno il titolo toscano che l’anno scorso fu vinto sul Montalbano dal fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti. Alle 10,45 inizieranno invece da Settimello le partenze degli juniores, con arrivo a Monte Morello nel Piazzale Leonardo da Vinci in quanto per questa categoria sono 11 i chilometri in programma. Nel 2023 il titolo fu vinto sul Montalbano dall’aretino Tommaso Farsetti della CPS Professional. Antonio Mannori