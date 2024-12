“Oggi la metto all’incrocio”. “Impossibile”. Cataldi-Bove e quello scambio di messaggi prima del gol

Firenze, 8 dicembre 2024 – “Oggi te la scaravello all’incrocio”. Risposta: “Non ci credo. Impossibile”. Se qualcuno si fosse chiesto da dove veniva quel “Te l’avevo detto” che Danilo Cataldi ha pronunciato davanti alle telecamere dopo il gol che ha consentito alla Fiorentina di battere il Cagliari, ecco la risposta. Il centrocampista viola, match winner della sfida coi sardi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scambio di messaggi whatsapp con l’amico Edoardo Bove, un dialogo col compagno avvenuto prima della gara che sta alla base di quell’esultanza così particolare.

Il messaggio di Cataldi

Cataldi, dopo aver segnato con un destro all’incrocio dei pali, si è diretto verso la telecamera a bordo campo, ha mimato il ‘4’ (numero di maglia di Bove) ed ha pronunciato le parole “Te l’avevo detto”. I due si erano sentiti questa mattina. Bove, ancora ricoverato in ospedale dopo il malore di domenica scorsa, aveva chiesto all’amico di tranquillizzare tutti, ma alla battuta “Oggi la scaravello all’incrocio” aveva risposto: “Non ci credo, impossibile”.

E invece Cataldi ha mantenuto la promessa, segnando un gol bello e importante per la Fiorentina. Un gol per regalare un sorriso all’amico, ancora bloccato in ospedale e con un futuro sportivo ancora tutto da scrivere.