Alle Cascine torna il grande tennis giovanile

Firenze, 29 marzo 2023 – Il circolo del tennis Firenze ospita per la 46/a volta il Torneo internazionale giovanile under 18 'Città di Firenze'. Il via alle qualificazioni sarà il 3 aprile, l'inizio delle sfide del tabellone principale è in programma il 5 aprile. Un torneo riconosciuto a livello mondiale che ha visto giocare sui campi in terra rossa di viale del Visarno campi ben 11, tra giocatori e giocatrici, che poi sono diventati numeri uno al mondo. Sarà il primo appuntamento della stagione a livello junior per le manifestazioni giovanili in Toscana.

Quest'anno saranno presenti 25 nazioni: tra i big Alexander Frusina, numero 30 al mondo e, a livello femminile, Ashton Bower (numero 48). Alla presentazione, questa mattina, erano presenti, tra gli altri, il presidente Carlo Pennisi, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente della Toscana Eugenio Giani e Guido Turi consigliere nazionale Fitp e Luigi Brunetti, presidente Fitp Toscana. I partner dell’iniziativa sono Intesa Sanpaolo ed era presente il direttore commerciale exclusive direzione regionale Toscana e Umbria Alberto Prestopino e il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti. Direttore del torneo è Giovanni Del Panta.

“Firenze ha tante iniziative ma questa che si svolge nella settimana di Pasqua è qualcosa di unico – ha sottolineato l'assessore Guccione – un grazie al circolo e a tutti coloro che supportano la manifestazione così ben organizzata e fiore della nostra città”. “Firenze è ancora una volta punto di riferimento del tennis giovanile - ha dichiarato il presidente Pennisi - e conferma che la Federazione, che nel 1910 con il Marchese Antinori costituì la Federtennis e lo scorso anno ha aggiunto la denominazione padel e ho avuto l’onore di presiedere l’assemblea, è vicino al nostro circolo proprio per quella tradizione che continua.

La volontà è quella di far continuare anche nei prossimi anni questa kermesse che è nata con 4 nazioni partecipanti ed ora ne ha 25 ed ha visto tanti futuri campioni calcare i campi delle Cascine”. “Il Ct Firenze e questo torneo sono simboli dello sport e del tennis di Firenze – ha detto il presidente Giani – un luogo magico perché ha una storia che viene da lontano e che diventa attuale con i giocatori che in breve tempo diventano i campioni del prossimo futuro”.

“La Federazione ha indicato Firenze per la migliore organizzazione del Challenger dello scorso anno con il Supertennis Awards – ha evidenziato Guido Turi – e il torneo giovanile è la conferma di un valore che continua negli anni e che ha dato i natali a tanti campioni” “Per la Toscana Firenze è il primo appuntamento dei tornei giovanili perché poi si svolgeranno i tornei di Prato e Santa Croce e Livorno – ha commentato il presidente Brunetti – una tradizione unica che permette di poter vedere i migliori giocatori junior da tutti i continenti”.