Campionati regionali assoluti a Livorno. Rari, le ragazze della staffetta si superano. Frantumato il record che fu della Divina

È una stagione magica per la Rari Nantes Florentia che, alla vigilia del suo 120° compleanno, dopo i ripetuti successi in vasca di Lorenzo Zazzeri e la vetta nella classifica di serie A2 a punteggio pieno della squadra maschile di pallanuoto, ha messo a segno un’altra perla che va ad implementare il suo ricco e glorioso palmarès. Ai campionati regionali assoluti in corso di svolgimento alla piscina Rosi di Livorno, infatti, la staffetta 4x200 sl composta da Matilde Biagiotti, Paola Biagioli, Fiammetta Vitali ed Emma Vittoria Giannelli ha stabilito ieri il nuovo record italiano per società in vasca da 25 metri col tempo di 7’56"67.

Ciò che rende questo risultato ancora più clamoroso è il fatto che il precedente primato, di 8’02"89, era stato stabilito a Milano venti anni fa, il 30 novembre 2003, ed apparteneva alla DDS nella quale nuotava una giovanissima Federica Pellegrini, che di lì a poco sarebbe diventata la "Divina" e che chiuse come quarta frazionista dopo Massara, Vianini e Panara. Coordinatore tecnico della staffetta biancorossa è Fabrizio Verniani; gli allenatori delle ragazze Marco Amatulli, Lorenzo Palagi e Paolo Palchetti.

Il record di Livorno non è comunque una sorpresa: va detto infatti che la Rari è un’eccellenza anche nel nuoto femminile nel quale vanta da sempre un vivaio rigoglioso; fra i successi più significativi vanno annoverati i recenti record italiani nella 4x100 sl Ragazze, quello nella 4x200 sl Cadette e quello di Emma Vittoria Giannelli, che prima di quest’ultima impresa si era imposta ad agosto anche nei 1500 juniores ai campionati italiani di categoria.

Sempre a Livorno la Rari ha collezionato un altro record, questo a livello regionale, nella 4x200 sl maschile, con Filippo Megli, Tommaso Pezzatini, Jacopo Gugli e Mario Nicotra. "Sono ovviamente felice di questi risultati che confermano l’elevato livello tecnico dei nostri atleti e professionale dei nostri tecnici – confessa Andrea Pieri, storico presidente della Rari Nantes Florentia che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Federnuoto – e che dimostrano anche quanto si stia lavorando sul settore giovanile che è stato sempre un punto di forza e motivo d’orgoglio di questa società. D’altra parte i 120 anni che festeggeremo il prossimo 22 dicembre rappresentano solo un momento di un percorso che vorremo portare a traguardi sempre più prestigiosi".

F.M.