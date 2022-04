Fiorentina, che festa nel post vittoria di Napoli: tanti tifosi alla stazione

Firenze, 10 aprile 2022 - La vittoria post Napoli si trasforma in festa. La Fiorentina viene celebrata dai suoi tifosi dopo l'importantissima vittoria al San Paolo contro la squadra di Spalletti. La squadra di Italiano, di ritorno dalla Campania, è stata celebrata alla stazione di Campo di Marte.

Centinaia di tifosi alla stazione: bandiere e cori per salutare il team e ringraziarlo per le emozioni e i tre punti fondamentali sulla strada per l'Europa. I tifosi sognano e acclamano tutti. In particolare Cabral, che si è sbloccato con un grande gol ma anche Ikone e gli altri protagonisti. E sulla banchina dove è arrivato il treno ad alta velocità da Napoli sventolavano le bandiere viola.