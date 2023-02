Calcio, la passione in una stanza: in mostra cimeli viola e non solo

Firenze, 6 febbraio - Sarà aperta fino a martedì 7 febbraio (orario 9-13 e 15-17), nella sede del Quartiere 2 in piazza Alberti, la mostra "Tutto il calcio in una stanza", curata da Marco Vichi con il materiale da collezione di Simone Perini raccolto in trent'anni di passione calcistica.

Una collezione con tanta Fiorentina (un angolo dedicato alla Curva Fiesole, un altro su Giancarlo Antognoni, poi tante maglie della storia viola), ma non solo. Ci sono, infatti, cimeli della storia del calcio e così è naturale (e molto bello) che all'inaugurazione della mostra ci siano stati lo juventino Sergio Brio e lo stesso Antognoni, il bomber Gil De Ponti (fiorentino, ma affermatosi in altre piazze come Bologna e Avellino per esempio) e tanti ex viola come Tendi, Restelli, Di Chiara, Carpanesi (campione d'Italia 1955-56), Galbiati, Florio, Paolicchi, i figli di Castelletti e quello di Mazzoni, oltre al presidente del Quartiere Michele Pierguidi. Non manca l'angolo dedicato alla Sales, la squadra del Quartiere 2 dove Perini ha giocato da giovane.

Un percorso nella storia di una passione che Perini coltiva sin da piccolo e che ha trasformato in un'opera di raccolta preziosa per conservare e tramandare il passato. Cimeli che raccontano questa passione (biglietti stadio, sciarpe, figurine, palloni, riviste, giornali, foto) che sono dolci ricordi per i più anziani e un territorio affascinante tutto da scoprire per i più giovani. Il tutto, nel clima giusto con cui dovrebbe essere vissuto il calcio, come un'emozione nella sfida ai rivali e non una guerra contro i nemici. Il suggello è rappresentato dalla stretta di mano e dall'abbraccio tra Antognoni e Brio, protagonisti (uno in viola e l'altro in bianconero) del campionato 1981-82 che si chiuse in maniera così amara (e ingiusta) per la Fiorentina.