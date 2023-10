Basket in carrozzina: si alza il sipario sulla stagione. Volpi Rosse Menarini, operazione spettacolo

Le Volpi Rosse Menarini tornano a puntare al canestro. La squadra di basket in carrozzina si affaccia ancora una volta all’inizio del Campionato Nazionale Serie A Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. E lo fa scendendo sul parquet di gioco con una formazione molto giovane e staff tecnico rinnovato. Nata nel 2005, primo team di basket in carrozzina in Toscana, come Wheelchair Sport Firenze la squadra rappresenta una bella realtà. La storia è stata ripercorsa dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, da Valeria Speroni Cardi dirigente Menarini e da Ivano Nuti, presidente della società, in occasione della conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio. La formazione più giovane del campionato sarà guidata dal coach Fabio Castellucci, già Ct dell’Under 22 e aiuto allenatore della prima squadra della Nazionale italiana.

"Abbiamo voluto creare una base giovanissima con grandi potenzialità – ha spiegato Ivano Nuti –. I giocatori di cui disponiamo quest’anno sono stati i più forti dell’intero percorso giovanile a livello nazionale. La presenza del nuovo allenatore sarà un valore aggiunto per la squadra. Il nostro più caloroso benvenuto a lui e ai nuovi arrivati nella famiglia Volpi Rosse Menarini, con l’impegno di far crescere i giovani e cercare di ben figurare su tutti i campi".

Un test durissimo attende sabato alle 16 le Volpi Rosse Menarini, con l’esordio in campionato in trasferta contro i campioni d’Italia della Amicacci Giulianova. Da ricordare anche i futuri impegni in Europa per rappresentare Firenze e la Toscana, dopo la meritata qualificazione dello scorso anno. “Da oltre dieci anni con questo bellissimo progetto di sport ed inclusione portiamo avanti i valori fondamentali che animano Menarini – hanno commentato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – Forza Volpi Rosse”.

Il roster delle Volpi Rosse Menarini: Jitske Visser, Riccardo Innocenti, Samuele Cini, Niccolò Bartoloni, Mehran Hosseini, Lorenzo Pellegrini, Kevin Giustino, Cosimo Caiazzo, Lorenzo Bassoli, Miguel Pinto Reis, Salim Chakir, Bilal Oujedid, Mattia Scandolaro, Giacomo Garavello, Francesco Marotta, Camilo Van Trijp.

Francesco Querusti