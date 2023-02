Assenze, permessi, zero vocazioni Ricci (Can A e B) dirige gli Under 17

Sos arbitri nel calcio giovanile e dilettantistico, sia per la carenza di vocazione che per la pandemia che ha causato in tutta Italia numerose dimissioni. A Firenze per far disputare anche le partite del campionato provinciale Figc, è sceso sabato pomeriggio in campo Marco Ricci, assistente arbitrale a disposizione della Commissione arbitri nazionale. Ricci si è messo a disposizione per arbitrare una gara del campionato provinciale Allievi Under 17 Albereta San Salvi-Alleanza Giovanile Dicomano. Per la cronaca l’incontro è stato vinto per 5-1 dall’Albereta San Salvi e al termine applausi per tutti. La sezione arbitri di Firenze sta organizzando un nuovo corso arbitri e sta tenendo uno stretto rapporto con le scuole superiori per far capire, con incontri mirati, il valore e l’aspetto educativo e di crescita che offre il difficile, ma ricco di soddisfazioni, mestiere dell’arbitro. Altra iniziativa è indirizzata verso i giovani che smettono di giocare.

F.Que.