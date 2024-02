Appuntamento oggi al ’Cesare Meli’ alle Cascine. Emozioni e pronostico rebus. Signore e signori, il GP Firenze

Gran galà del trotto oggi all’ippodromo Cesare Meli, nel Parco delle Cascine, in un convegno che racchiude fascino e storicità. Va in scena l’83° Gran Premio Firenze sul percorso di 2020 metri, insieme ad altre sei corse interessanti. Assenti Expo Wise As e Ector Francis, dodici i trottatori di 4 anni che scenderanno in pista per conquistare il prestigioso 83° Gp Firenze (montepremi euro 66.000). Nato nel lontano 1939, Gruppo 2, ha un albo d’oro scintillante per la qualità espressa dagli uomini e dai cavalli che l’hanno vinto.

Il pronostico risulta particolarmente incerto, ma senza dubbio a giocarsi la vittoria saranno Edy Girifalco Gio, in coppia con Roby Vecchione, vincitore dei Gp Elwood Medium, Marche e Società Terme; Eminem Font, guidato da Marco Stefani, super piazzato classico, giunto terzo nel Derby Italiano 2023; Everything Bi, pilotato dal suo proprietario Mauro Biasuzzi, quinto nel Nastro Azzurro e recente vincitore ad Aversa.

Per i piazzamenti saranno in lotta serrata sicuramente Encierro, quarto nel Derby Italiano e vincitore dello Stabile 2023; Eolo Jet, condotto da Federico Esposito, affermatosi a Palermo nel Gp Mediterraneo; Elettra d’Esi, allieva del Maghetto, che a tre anni si è imposta nel Carlo Cacciari; Nazionale Filly, con Edoardo Baldi.

Il record sul doppio km del Gp Firenze venne stabilito in 1.12.1 da Chuky Roc, guidato da Filippo Rocca nell’edizione 2022, mentre sui 1600 metri appartiene al fulmineo Telecomando Ok con Enrico Bellei in 1.11.4. Brillano come sottoclou il Premio Palazzo Vecchio (euro 11.000), dedicato sul miglio agli anziani di categoria B ed il Premio Galleria degli Uffizi (euro 9.020), riservato ai neo tre anni sulla breve distanza.

Il convegno di sette corse sarà affiancato da uno spazio dedicato all’intrattenimento dei bambini ed avrà inizio alle ore 14.10, mentre i cancelli saranno aperti alle ore 12. L’ingresso avrà un costo di euro 5, gratis per donne e bambini.

Di sicuro si tratterà di una giornata di spettacolo e dalle emozioni forti, con l’attesa per una gara che promette scintille.

Francesco Querusti