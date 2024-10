Albereta Run, allenamenti collettivi per i podisti a Firenze

Firenze, 4 ottobre 2024 – E’ tornato l'attesissimo appuntamento con l'Albereta Run a Firenze, uno degli eventi più partecipati e coinvolgenti per amanti del running e delle passeggiate all'aria aperta.

Promosso dalla Uisp di Firenze in collaborazione con la Polisportiva Ellera, Us Nave, Podistica Oltrarno e La Fontanina, l'Albereta Run offre sessioni di allenamento collettivo per runners e camminatori. L'incontro è fissato alle 19 agli impianti sportivi Albereta 2000 (con accesso da Piazza Ravenna), dove gli atleti avranno a disposizione spogliatoi attrezzati. La partenza è prevista alle 19.30, con la consueta energia e spirito di comunità che caratterizza questo evento. Un mercoledì sì e uno no, quindi il prossimo appuntamento è per il 16 ottobre.

Gli allenamenti sono gratuiti e aperti a tutti, ma ciò che rende davvero speciale l'Albereta Run è la raccolta fondi spontanea destinata a sostenere Firenze in Rosa Onlus, un'associazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno. Un gesto concreto di solidarietà che unisce sport e impegno sociale, a cui tutti possono contribuire con una donazione volontaria. L'iniziativa è inserita nel prestigioso programma de "L’Eredità delle Donne", una rassegna che celebra il ruolo della donna nella società.

A completare l'offerta, anche quest'anno ci sarà la possibilità di godere di un ristoro presso il Riverside Opera Albereta, dove i partecipanti potranno ricaricarsi dopo l'allenamento.

L'associazione Ets Regalami un Sorriso cura il servizio fotografico dell'evento, contribuendo così alla diffusione di immagini che racconteranno il cuore e l'anima di questa manifestazione.