Solidarietà: aperitivo al tramonto per aiutare gli animali maltrattati

Campi Bisenzio (Firenze), 5 giugno 2023 - Il Rifugio Chico Mendes Odv che si trova a Campi Bisenzio è una bella realtà che ospita tutti animali provenienti da maltrattamenti, abbandoni e molti destinati al macello. Per sostenere la sua preziosa attività, organizza degli eventi solidali.

Uno di questi si tiene il 25 giugno dalle ore 19: si tratta dell’aperitivo con buffet al tramonto. Cosa c’è di più piacevole con il caldo estivo di stare al fresco, in mezzo agli alberi, tra gli animali, ottimo cibo, cocktail e ottima compagnia?

“Per voi – dicono gli organizzatori - abbiamo organizzato un aperitivo al tramonto, con pietanze vegan e bibite fresche, musica lounge, zona relax con cuscini dove rilassarsi. Con la cornice di un posto bellissimo, potrete consumare il vostro aperitivo su tronchetti di legno e tavoli ricavati da pancali con un sottofondo musicale, aria fresca e pulita e tanta bella gente. Tutto il ricavato della serata sarà utilizzato per le cure ed il mantenimento degli animali che vivono nel nostro rifugio”.

L’aperitivo più bevuta costa 18 euro, e la seconda bevuta cinque euro. Prenotazione obbligatoria, evento a numero chiuso, whatsapp 331.2821001.

Il Rifugio nasce ed è ospitato all’interno di un parco comunale meraviglioso, recintato nei suoi circa 16 ettari e gestito dall’Associazione ricreativa culturale Sandonninese.

“Il nostro impegno e la nostra sensibilità – spiegano dal Rifugio Chico Mendes Odv - sono un valore aggiunto per questo Parco che da tanti anni è un luogo dove ammirare lo splendido miracolo della natura. Nella società in cui viviamo, gli animali vengono discriminati in base alla specie, e per quelli considerati “non convenzionali” la sorte è molte volte scontata, una vita di reclusione e di soprusi per poi finire nella catena alimentare. Al Chico Mendes invece non facciamo distinzione, il nostro obiettivo è quello di dare loro il riscatto che meritano, una vita dignitosa ed un luogo sicuro in cui vivere sereni. Al Chico Mendes ospitiamo tutti animali provenienti da maltrattamenti, abbandoni e molti destinati al macello: cavalli, maiali, pecore, gatti, galli e galline, oche, papere, capre, conigli. Disponendo di un grande spazio e di 5 grandi laghi, ospitiamo animali migratori provenienti da tutto il mondo, in base ai vari periodi dell’anno. I nostri laghi e la nostra presenza ci permettono spesso di poter ospitare oche, anatre ed altri animali acquatici e di poter effettuare liberazioni in sicurezza di animali che altrimenti sarebbero finiti in pentola. Per sostenere il Rifugio organizziamo diversi eventi con i cittadini, con le altre associazioni che perseguono la nostra causa, attività e laboratori per i più piccoli e con le scuole, lotterie di beneficenza, cene ed aperitivi vegan. Non riceviamo nessun tipo di sovvenzione pubblica”. Maurizio Costanzo