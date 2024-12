Salviamo Firenze, blitz nella notte: "Così illuminiamo i cantieri della speculazione"

Firenze, 6 dicembre 2024 - Nuovo blitz di Salviamo Firenze che, dopo aver tappezzato con le proprie X le key box, nella notte ha illuminato "i cantieri della speculazione dei grandi fondi di investimento che, con il consenso delle amministrazioni comunali, stanno comprando pezzo per pezzo la nostra città" scrivono in una nota gli attivisti. Poi Massimo Torelli, anima di Salviamo Firenze, scende nei dettagli: "Questa notte abbiamo iniziato dai due cantieri simbolo di questa svendita della città: il cantiere di viale Belfiore e il cantiere dell’ex Teatro Comunale di corso Italia".

Il gruppo ha proiettato anche alcuni slogan: “I ricchi del mondo stanno comprando Firenze". E anche "Qui Speculazione in corso", "Questi sono Orrori Inqualificabili”, "Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione”. "Lo ricordiamo – concludono - C’è una enorme bolla immobiliare in città come Firenze. Perché ci sono migliaia di appartamenti sui portali di affitto turistico. Perché i nuovi interventi residenziali sono solo e soltanto per il mercato internazionale del superlusso. Ogni giorno scompare un’attività economica ed apre un pezzo del “mangificio” (ristoranti, pizzeria, panineria). Nel prossimo mese renderemo visibili i tanti cantieri della speculazione che stanno devastando la nostra città con queste ed altre azioni. E continueremo a dare battaglia alle key box senza tregua".

“Il nostro simbolo – conclude Torelli - è una X dalla molteplice lettura, sarà un segnale di allarme per i danni in corso, sarà un "per" ridare una possibilità di resistenza e rilancio. Sarà anche un "cerotto" sulle ferite di questo sfruttamento”.

In occasione del G7 del mese scorso Salviamo Firenze aveva tappezzato di adesivi rossi, a forma di X, le key box di alcuni palazzi del centro di Firenze dove spopolano gli affitti brevi. Oltre 500 gli adesivi appiccicati tra Borgo Allegri, via San Giuseppe e via Ghibellina ma anche via de' Pepi, via Pietrapiana e via dei Pilastri oltre che San Jacopino dove le locazioni brevi stanno a poco a poco sfrattando gli abitanti.

Sempre in occasione del G7 l'associazione Progetto Firenze ha diffuso i numeri "dell'overtourism": a ottobre in Toscana gli annunci degli affitti brevi mappati dal sito AirDNA hanno toccato quota 71.144, crescendo del +4,6% rispetto al 2023. Il 28%, e quindi oltre 21mila, sono solo a Firenze (percentuale in crescita rispetto a quello di ottobre 2023 che ne registra 17.788).