Quando è nato e chi inviò il primo messaggio spam della storia?

Firenze, 3 maggio 2023 - Oggi le mail spazzatura non risparmiano alcun internauta: rappresentano oltre la metà dei miliardi di messaggi di posta elettronica inviati nel mondo, e si estendono anche a chat e social. Tutto però iniziò il 3 maggio del 1978, quando venne inviato il primo messaggio indesiderato della storia. L'invenzione dello spam si deve a Gary Thuerk, responsabile marketing di una società informatica, la Digital Equipment Corporation (Dec). Sfruttando la rete Arpanet (progenitrice della rete Internet) e le competenze di un ingegnere dell'azienda, decise di inviare uno stesso messaggio a tutti e 393 gli indirizzi mail esistenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Lo scopo era pubblicizzare una dimostrazione di materiale informatico.

Il termine "spam" deriva invece da uno sketch dei Monty Python in onda nel 1970 sulla Bbc, in cui una cameriera insistente propone agli avventori di un locale una serie di piatti a base di Spam, carne in scatola prodotta dall'americana Hormel Foods e molto presente nel Regno Unito nell'immediato secondo dopoguerra. Da quel primo invio del 1978, lo spam ha fatto molta strada e oggi affligge ogni casella di posta elettronica, dove pure non mancano i filtri per risparmiare agli utenti almeno una parte dei messaggi indesiderati. Solo per fare un esempio: Facebook nel primo trimestre del 2022 è intervenuta su 1,8 miliardi di contenuti spam, in aumento rispetto a 1,2 miliardi nel quarto trimestre del 2021. Dai farmaci miracolosi ai progetti finanziari più inverosimili, fino ai tentativi di truffa in cui le mail sembrano inviate dalla nostra banca, lo spam è una strada sempre molto battuta da cybercriminali.

Se infatti il primo messaggio spam della storia, inviato 45 anni fa, venne inventato per motivi commerciali, ai nostri giorni lo spam, soprattutto quello via e-mail, è diventato la scelta più comune per l'invio di virus malevoli. Tra i campioni di spam più rilevati riguardano truffe relative ad appuntamenti online, e-mail con allegati malevoli o contenenti link che portano a siti web malevoli. La tecnica si basa ancora sull'invio di un gran numero di email per catturare un certo numero di utenti, ma i criminali informatici continuano a ridefinire le loro tattiche per ottenere risultati sempre migliori.

Nasce oggi

Dario Vergassola nato il 3 maggio del 1957 a La Spezia. Celebre comico e cantautore umorista, in una sua gag ha detto: “Secondo una ricerca francese, il 3 per cento degli adulti non è più in grado di fare un calcolo a mente. Io penso che non sia giusto arrivare a certe conclusioni, così, in quattro e quattro sette”.