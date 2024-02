Renzi: “Firenze e la sicurezza, situazione più incasinata rispetto a dieci anni fa”

Firenze, 8 febbraio 2024 – “Vedo un'Italia peggiorata sulla sicurezza e lo vediamo anche da quello che è accaduto a Catania. Se a Firenze fosse successo quello che è accaduto a Catania, Salvini avrebbe chiesto le dimissioni anche dei 'barrocciai' di San Lorenzo e dei Bandierai degli Uffizi".

E' quanto osserva l'ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione a Firenze del suo ultimo libro, 'Palla al centro'. "Dopodiché, anche a Firenze la situazione è oggettivamente più incasinata di dieci anni fa", aggiunge rispondendo ai giornalisti.

'Palla al centro' "significa che c'è una destra che non funziona, che sta aumentando le tasse e diminuendo la sicurezza, e però la sinistra di Schlein e Conte è inconcludente. Quindi per chi è riformista e moderata c'è solo una strada: votare per noi alle europee", ha poi detto Renzi.

Che sulle amministrative ha aggiunto: "Noi abbiamo presentato la candidatura di Stefania Saccardi, c'erano tantissime persone e andiamo avanti. Confermo quanto detto: se il Pd perde Firenze, Schlein perde la segreteria, è un problema loro non nostro. Noi abbiamo un progetto per Firenze - spiega Renzi - Stefania Saccardi sta andando molto bene e chi era al teatro Puccini si è reso conto di un entusiasmo straordinario".