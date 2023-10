Firenze, Matteo Aramini entra in Azione

Firenze, 4 ottobre 2023 – Matteo Aramini, ex vicesindaco di Impruneta, entra in Azione. Ad annunciarlo la segretaria metropolitana di Azione Firenze Milena Brath che ha detto che l'ingresso di Aramini è finalizzato a “continuare la costruzione di un fronte liberale, popolare e riformista ben radicato sul nostro territorio”. “Matteo contribuirà al progetto del partito anche grazie alla sua esperienza di amministratore nel comune di Impruneta – ha aggiunto Brath -. Dal 2018 al 2023, ha ricoperto il ruolo di vice sindaco con deleghe allo sviluppo economico, turismo, terzo settore, attività produttive, personale dell’ente, transizione digitale. Oggi è nel consiglio comunale di Impruneta all’opposizione rispetto all’attuale giunta. Lavora da venti anni presso la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze con ruolo di Responsabile di Associazione e Direzione degli Studi Medici Specialistici. Grazie Matteo da oggi inizieremo un proficuo lavoro assieme”. “Nei cinque anni da vicesindaco del comune di Impruneta, durante i quali si è contraddistinto per capacità amministrativa, competenza e prospettiva, è riuscito a infondere nuova linfa ad un settore turistico, produttivo e culturale che rappresenta la colonna portante del territorio – ha spiegato David Biagiotti, referente di Impruneta in Azione -. La sua decisione di entrare a far parte attivamente del nostro progetto rappresenta sicuramente un segnale forte che indica che il percorso intrapreso è quello giusto”.