Firenze, Del Re: “Nardella mi ha revocato le deleghe per motivi pretestuosi”

Firenze, 4 gennaio 2023 – In un’intervista a Toscana Tv, Cecilia del Re (candidata sindaca di Firenze) torna sui suoi rapporti con il sindaco Nardella. “Mi ha revocato le deleghe da assessore a marzo scorso per motivi occasionali e pretestuosi – dice Del Re - Nel mio discorso in Consiglio comunale in cui presentai il nuovo piano operativo citai due temi che andavano affrontati di petto, due progetti concreti che nel mio programma sono di discontinuità con l'attuale amministrazione di Firenze". Del Re è candidata a sindaco di Firenze con una propria lista civica dopo aver lasciato il Partito democratico.

"Il tema ad esempio di rendere Firenze accessibile a tutti, vivibile anche per i fiorentini, compreso il passaggio o meno della tramvia dal Duomo. L'altro è quello della gestione dello scudo verde che attualmente crea un discrimine fra Firenze e la Città metropolitana visto che si va a tassare chi abita nella Città metropolitana" ha aggiunto Del Re che poi ha raccontato come con la candidata sindaca di Italia viva Stefania Saccardi "ci siamo sentite per gli auguri di buon anno, poi sul resto" ovvero una possibile alleanza elettorale fra le due, "essendo nuova la nostra forza civica, ci stiamo strutturando, stiamo creando un progetto insieme ai consiglieri che sono fuori usciti dal Pd, ma anche con le forze della società civile che si sono rese disponibili con noi. Abbiamo uno sguardo di apertura e dialogo con tutti, senza veti".