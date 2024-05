Firenze, l’invito ai candidati sindaco al confronto su disabilità e barriere architettoniche

Firenze, 22 maggio 2024 - Gli aspiranti sindaci della città si confronteranno ed esporranno i propri programmi sulla disabilità oggi, 22 maggio, a partire dalle 15,30, al circolo Mcl San Bartolo a Cintoia in via San Bartolo a Cintoia 32/d nel dibattito “Superare le disabilità per affrontare la città”. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta degli invalidi, dal circolo e dall’associazione culturale San Bartolo.

Presiederà il dibattito Gino Ferro, volontario dell’associazione culturale San Bartolo e del circolo Mcl. Introdurrà Michele Cirrincione, presidente Consulta Invalidi Firenze e coordinerà il giornalista e scrittore Alfredo Scanzani.

"Il nostro circolo è da sempre un baluardo dei diritti dei più deboli – spiega la presidente Constantina Cindea – Sono purtroppo ancora molte le barriere non solo architettoniche, ma anche culturali e sociali nella nostra città perché un percorso di integrazione dei disabili possa dirsi compiuto. Come associazione, insieme alla Consulta, con la quale collaboriamo da anni, ci impegniamo fattivamente sul tema”.

Carlo Casini