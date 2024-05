Elezioni comunali Signa, i nomi e le liste

Signa (Firenze), 14 maggio 2024 – Quattro i candidati per la poltrona di primo cittadino di Signa. Da un lato la continuità, con il sindaco uscente, Giampiero Fossi (Pd), sostenuto da cinque liste: quella del Partito Democratico, «Progressisti per Signa», le civiche «Giampiero Fossi sindaco», «Signa domani» e infine «San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme» che focalizza l’attenzione sui problemi delle due frazioni. Sul fronte della discontinuità, tre candidati: Vincenzo De Franco (ex Fdi) sostenuto dalla civica «Signa Libera»; Francesco Draghi col Prc; Monia Catalano (civica) supportata da sei liste in parte legate a movimenti e partiti politici, ovvero «Fratelli di Signa» (Fdi), «Prima Signa» (Lega), «Signa al Centro» (Iv), «Uniti per Signa» (civica sostenuta anche da Forza Italia) e le civiche «A sinistra per Signa» e «Signa nel cuore».

GIAMPIERO FOSSI È l’ex sindaco di Signa, Alberto Cristianini, a guidare la lista del Pd, che conta diversi volti dell’attuale amministrazione e alcuni nomi nuovi: gli assessori Andrea Di Natale (lavori pubblici), Chiara Giorgetti (sociale), Gabriele Scalini (bilancio e scuola), ma anche i consiglieri Abukar Mohamed Aweis, Dino Ballerini, Elisa Binella, Massimo Campigli, Viola Valguarnera, Claudia Cirri. E ancora: Simone Borri, Lucrezia Manzini, Gabriele Mascritti, Barbara Minutella, Simone Nocchi e Vanina Venturini. «Progressisti per Signa» unisce l’omonima compagine politica, che aveva sostenuto Fossi già nel 2019 ad Alleanza Verdi-Sinistra. A guidarla Filippo Caldareri, seguito da Andrea Franco Aiazzi, Simonetta Bacci, Stefano Baroncelli, Federico Basagni, Mariaviola Boretti,

Sandra Cartei, Fabrizio Gennaro, Giovanni Cesare Greco, Antonella Luis, Catello Marciano, Carla Pieraccini, Alessandro Polverosi, Selene Sabatini, Marco Salimbeni, Alessio Veltro. «Signa domani», nata dalla fusione di «Fare Insieme» e «Noi Siamo Signa», ha come capolista Marcello Quaresima (attuale consigliere), seguito da Veronica Benelli, Massimo Bolognesi, Francesca Borchi, Ivan Falcone, Erica Ferrini, Elena Manganaro, Andrea Mei, Franco Privitera (già in passato assessore), Andrea Rossi, Lilian Maria Rueda, Alessandro Tarchi e Claudia Vignozzi. Nella lista «Giampiero Fossi sindaco» ecco Luca Allegri, seguito da: Antonino Barbetta, Paola Carrai, Beatrice Da Vela, Barbara Ferrazzuolo, Elena Frandi, Giulia Galletti, Daniele Massei, Raffaella Moretti, Antongiulio Paoli, Gianfranco Pellegrini, Elisa Picariello, Carla Tarchi, Tiziano Tardani e Alessandro Tei. Per «San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme»: Cristina Bitossi (capolista), Simonetta Cappelli, Eleonora Chiavetta, Massimiliano Cioni, Luciano Fabbri, Andrea Materassi, Matteo Miano, Gabriel Papucci, Gabriele Picchi, Alessandro Rossi, Silvia Tozzi, Sauro Vestri.

MONIA CATALANO Mix di forze di ispirazione politica e di civiche a sostegno di Monia Catalano. «A Sinistra per Signa», ha come capolista Giuseppe Caiolo. Seguono: Francesca Fiore, Francesco Stellacci, Sanela Mitrovic, Loreno Fiesoli, Ilaria Moritz, Gabriele Borgioli, Morenas Ferri, Paolo Scheggi, Cinzia Fabrizzi, Ottavio Caiolo, Iuri Franceschini, Guido Bambagioni e Mihai Ungureanu. «Signa al centro» (sostenuta da Italia Viva) è composta da Luca Tognarelli (capolista), Daniele Vestri, Bruno Balli, Maurizio Filianoti, Lorenzo Mossuto, Pasquale Esposito, Niccolò Larturo, Davide Colella, Melissa Oreto, Maila Paoli, Diletta Filianoti, Irena Mazzoni, Carmela La Monica, Patrizia Mugnaioli, Salvatore Fede, Andrew Lo Vasco. Per «Signa nel cuore», capolista è Tommaso Matulli, seguito da: Antonio Morelli (già assessore delle giunte Bambagioni e Bitossi, successivamente passato alla Lega, poi uscito dal partito e attualmente consigliere comunale del gruppo misto), Sasha Susini, Elena Gurrera, Mario Daddarelli, Paolo Bonardi, Laura Ramalli, Moira Frediani, Giampaolo Ballini Berlincioni, Irene Bini, Elena Bambi, Nicola Di Bella, Mauro Giorgetti. A guidare «Uniti per Signa», civica già presente in consiglio comunale e sostenuta da Forza Italia: Gianni Vinattieri (attuale capogruppo), Alessandro Spinelli (ex comandante della municipale), Simone Lulli (consigliere), Belinde Ceni, Enrico Colzi, Gabriella Fontani, Annalisa Iannucci, Alessandro Lamanna, Pasquale Manzo, Maria Teresa Montano, Francesco Pane, Luciano Pucci, Lorenzo Raugei, Sabrina Rossi, Alessandro Sguanci, Sandra Vannucci. Per «Prima Signa» (sostenuta dalla Lega) capolista è Luca Scala (attuale consigliere), seguito da Vanessa Fiaschi, Luigi Elio Corrado, Giulia Barsanti, Angela Penza, Mirella Palazzo, Gianni Baudo, Rosamaria Di Fiori, Giovanni Acquasana, Cristian Braccini, Francesco Romeo, Massimiliano De Lillo, Andrea Auletta, Alessandro Concilio, Stefania Nutini, Giulio Romano. Per «Fratelli di Signa» (sostenuta dalla Fdi) capolista è il coordinatore comunale Marco Colzi, seguito da Luigi Forte, Tatiana Gotulea, Fabio Mannini, Irene Tellini Rusticano, Paola Porlisi, Pierluigi Mazzia, Mauro Golini, Martina Taccetti, Stefano Poggini, Federica Tofani, Pierfrancesca Gallorini, Giuseppe Capoluongo, Giada Mangiavacchi, Giulia Chesi, Paolo De Marinis.

VINCENZO DE FRANCO Sedici aspiranti consiglieri anche per Vincenzo De Franco. Capolista è Ilaria Virdis, seguita da: Paolo Banducci, Samuele Bellini, Margarita Bertila Calero, Manuel Camuso, Stefania Celenza, Alberto Danese, Francesco Paolo De Muzio, Emilio Fabiano, Aurora Giarraffo, Lorenzo Mascalchi, Alessandro Mori, Susanna Paddeu, Lucia Randazzo, Francesca Ricci e Romeo Rosano. FRANCESCO DRAGHI Altrettanti i candidati consiglieri di Rifondazione comunista: Enrco Fontani (capolista, in passato consigliere e segretario locale Prc), Maria Luisa Niccoli, Valentina Adduci, Manuela Ciriello, Antonio D’Auria, Sarah La Torre, Benedetta Alidina Marchettini, Giovanna Nicotra, Arnaldo Pavan, Cristia Rizzuto, Paola Serasini, Lorenzo Sodero (ex segretario locale Prc), Sandro Targetti, Duccio Vignoli (cOordinatore Prc della Piana), Luisa Volpe e Alberto Zardo.