Le Cascine tornano a rivivere con mostre, itinerari ed eventi: sei mesi di appuntamenti

Firenze, 1 luglio 2024 - Un programma lungo sei mesi di visite guidate e di eventi alla ri-scoperta delle Cascine e delle sue architetture, per consentire ai cittadini di conoscere e rivivere a pieno la complessità del Parco, sia dal punto di vista ambientale, in quanto l’area verde pubblica più vasta di Firenze, che sotto il profilo storico-culturale.

“Il parco delle Cascine - Spazio urbano, architetture e patrimonio vegetale” è un programma di appuntamenti - organizzato e promosso dalla Fondazione Architetti Firenze, ed in particolar modo dalle architette Caterina Bini, Cinzia Gandolfi e Antonella Bonini, assieme alla Fondazione Alinari per la Fotografia ed il supporto di PARC Performing Arts Research Centre - che a partire da mercoledì 3 luglio per sei mesi farà vivere il cuore verde di Firenze indagando il disegno urbano, gli edifici e i monumenti hanno da sempre costituito elementi inscindibili dal contesto botanico.

“Accendere i riflettori sulle Cascine - sottolineano dalla Fondazione Architetti Firenze - attraverso un percorso di ri-scoperta di tutti i suoi valori storici, naturalistici architettonici e culturali significa non solo accrescere nei cittadini un senso di appartenenza nei confronti di questo luogo, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni competenti sulla necessità di tutelare e nello stesso tempo rendere pienamente fruibile il parco e le sue connessioni con la città”.

Il primo appuntamento è in calendario per mercoledì 3 luglio, alle ore 16.45 con il primo itinerario che si svilupperà con una passeggiata nella parte ovest del parco, che conserva ancora più evidenti gli aspetti naturalistici, per ripercorrerne la storia attraverso il racconto delle molteplici funzioni che si sono succedute nel corso dei secoli e che ci hanno lasciato testimonianze attraverso l’organizzazione degli spazi verdi e la realizzazione di manufatti. Nove le tappe che compongono il percorso, alla scoperta dei punti di maggiore interesse di questa parte del parco: PARC - Performing Arts Research Centre, La Palazzina Reale, Il prato del Quercione, La farnia e la Scuola di Guerra Aerea, Il Barco dove il torrente Mugnone scavalca il Fosso Macinante, Nel bosco, Le Otto Viottole, L'Anfiteatro e il Prato delle Cornacchie, Il monumento all'Indiano.

Parallelamente agli itinerari la Fondazione Architetti Firenze promuoverà un evento e due mostre fotografiche nel mese di novembre 2024: all’evento sul tema “Feste popolari e manifestazioni folkloristiche nel parco delle Cascine”, sarà abbinata una prima mostra, in collaborazione con Fondazione Alinari per la Fotografia, che vedrà l’esposizione di immagini che ripercorrono storicamente i momenti di “svago” e legati al tempo libero che i fiorentini hanno vissuto all’interno delle Cascine.

In parallelo una seconda mostra “Le Cascine, metamorfosi e conservazione - l’inaspettato e l’invisibile” raccoglierà i migliori scatti selezionati tramite un bando, aperto ed accessibile fino all’autunno 2024, rivolto a tutti coloro che vogliano esplorare, con sguardo creativo e con sensibilità, il Parco delle Cascine. Le foto migliori saranno premiate nel corso dell’evento.

Rossella Conte