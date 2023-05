Firenze, incidente in viale Lavagnini: traffico in tilt

Firenze, 19 maggio 2023 - Forti disagi al traffico ci sono stati questa mattina, venerdì 19 maggio, a Firenze a causa di un incidente stradale che è avvenuto in viale Lavagnini. Il sinistro è avvenuto non distante dal viale Strozzi e in direzione piazza della Libertà, che è appunto una delle principali arterie cittadine. Il traffico ovviamente è andato in tilt e ci sono stati disagi per gli automobilisti. L'incidente, che ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, ha comportato il restringimento della carreggiata. Ovviamente ci sono stati forti ripercussioni sulla viabilità, in particolare per il traffico proveniente dalla direzione di ponte alla Vittoria.

Maurizio Costanzo