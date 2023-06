Grosseto, incidente sull'Aurelia: auto con mamma e figlia si ribalta

Grosseto, 7 giugno 2023 - Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina, mercoledì 7 giugno. Erano le 9,40 circa quando è avvenuto il sinistro, sulla corsia nord dell’uscita Grosseto Sud della SS1 Aurelia. Un’auto, con a bordo madre e figlia entrambe grossetane, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei Carabinieri intervenuti sul posto, è uscita di strada ribaltandosi. All’arrivo sul luogo dell'incidente della squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto, la conducente dell’auto era all’esterno della vettura e apparentemente con ferite non gravi, mentre la passeggera si trovava ancora all’interno dell’auto priva di sensi. La squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 nell’estrazione della donna dall’abitacolo ed al suo trasporto a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2 ed ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata.