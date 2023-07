Giornata mondiale delle patatine fritte, dall’inventore a quelle più costose: tutte le curiosità

Firenze, 13 luglio 2023 – Oggi, 13 luglio, si festeggia la Giornata mondiale delle patatine fritte. Un alimento ricco di curiosità, a cominciare dalla loro origine. Leggenda vuole che in Belgio, gli abitanti del paese di Namur nel diciottesimo secolo inventarono questo snack durante un rigido inverno, che ghiacciò i fiumi impedendo la pesca. Da qui l’idea di sostituire il pesce con fettine di patate fritte nell'olio, la cui popolarità si diffuse rapidamente in Francia, e da qui in tutto il mondo. Tra le altre curiosità, il fatto che non siano solo buone, ma abbiano anche proprietà anti-invecchiamento se fritte con l’extravergine. È quanto è emerso da uno studio del dipartimento di Scienza degli alimenti della facoltà di Agraria dell'università di Napoli, che ha preso in esame il ciclo di cottura di una normale friggitrice domestica. È risultato che le patatine fritte nell'olio extra vergine di oliva non fanno male, risultano più digeribili e anche più ricche di sostanze antiossidanti che combattono l'invecchiamento. Ma attenzione a non esagerare: in Gran Bretagna un teenager è diventato quasi cieco per la carenza di vitamine provocata dal fatto che si è nutrito per anni solo di patatine fritte. Il caso è stato descritto sulla rivista Annals of Internal Medicine dai medici del Bristol Eye Hospital. L'adolescente era dalla fine delle elementari che mangiava soltanto patatine fritte o in busta, e pane, 'concedendosi' occasionalmente degli insaccati. Era già stato visitato a 14 anni e gli era stata diagnosticata una carenza di vitamina B12. Tre anni dopo è ritornato in ospedale, questa volta addirittura con una grave perdita di vista. Ma allora di patatine fritte quante se ne possono mangiare al giorno? La quantità ideale da mangiare come contorno è appena sei, il resto andrebbe sostituito con un'insalata. Il consiglio, riportato dal New York Times, è di un nutrizionista dell'università di Harvard. Ovviamente ha suscitato l'indignazione della rete in un paese in cui invece i consumi sono ben maggiori. "Le patatine fritte sono una 'bomba di amido - ha scritto Eric Rimm -, che si trasforma in zucchero velocemente nel sangue. Una porzione media di patatine servita negli Usa - ha sottolineato l'esperto - ha le stesse calorie di due o tre lattine di una bibita gassata”. Ed è proprio in America, precisamente a New York, che deve andare chi vuole assaggiare le patatine fritte più costose al mondo. Al ristorante Serendipity 3, nell'Upper East Side, un piatto costa 200 dollari, una cifra strabiliante che è entrata nel Guinness dei primati. Come mai costano così tanto? Innanzitutto vengono servite patate 'firmate' Chipperbec, considerate le migliori al mondo per la frittura. Vengono sbollentate non solo nell'aceto, ma anche nello champagne, e poi fritte due volte in grasso di oca in modo da essere croccanti fuori e morbide dentro. Tocco finale, vengono cosparse di fiocchi di oro commestibile conditi con sale e olio al tartufo. Il tutto è servito su un piatto di cristallo con un'orchidea, delle fette di tartufo e una salsa di formaggio Mornay per l'intingolo. Nonostante il prezzo così salato, c’e una lista d'attesa di dieci settimane per gustare il famoso piatto di patatine. Nasce oggi Giulio Cesare nato il 13 luglio 101 a.C. nell’antica Roma. Il suo assassinio, evento cardine nella storia della repubblica romana, è stato studiato e analizzato per secoli. Una delle sue frasi più celebri recita: “Amo il tradimento, ma odio il traditore”. Maurizio Costanzo