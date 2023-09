Firenze, ZeroCalcare a Sorgane incontra i cittadini del quartiere

Firenze, 20 settembre 2023 - ZeroCalcare sarà al Cpa Fi-sud in via Villamagna 27A giovedì 21 settembre. Appuntamento dalle 18.45 ad ingresso libero. Protagonista dell’incontro sarà il noto fumettista italiano autore di numerose pubblicazioni, a cominciare da "La profezia dell’armadillo" per arrivare all'ultima fatica in collaborazione con Netflix, la serie "Questo mondo non mi renderà cattivo", passando da Kobane calling (2016) e Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia (2021). L'autore incontrerà il quartiere per riflettere su quanto accaduto a Sorgane, rivolgendosi più in generale a tutta la parte sana della città di Firenze per approfondire ciò che è accaduto questo agosto, ripartendo proprio dalla semplicità e dall'efficacia che ha contraddistinto il suo lavoro.

“Non abbiamo potuto fare a meno di notare le assonanze e le similitudini con ciò che oggi sta accadendo in questa città" sottolineano dall'Assemblea del Cpa Fi-sud, riferendosi al caso Sorgane, dove sono state trasferite le famiglie sgomberate dell'Ex Astor. “Improvvisamente i riflettori di tutti i programmi televisivi si sono accesi su queste realtà dimenticate da tutti per anni – proseguono -. Chi ha il potere di decidere lo esercita alimentando paure, la precarietà e l'emarginazione sociale. La cosiddetta 'percezione di insicurezza' si nutre proprio di questo dando vita a meccanismi di divisione e scontro. La guerra tra poveri serve solo a farci puntare il dito contro chi nella scala sociale sta appena sotto di noi... e mentre noi ci azzuffiamo per le briciole loro si abbuffano sulle nostre spalle”.

Si partirà proprio dall'ultimo lavoro di ZeroCalcare, "Questo mondo non mi renderà cattivo", per confrontarsi con l'autore e riflettere su meccanismi sociali che continuano a ripetersi e che, evidentemente, necessitano di essere ancora una volta chiariti e spiegati.