Firenze, torna la speciale asta di Natale per la fondazione Airc

Firenze, 5 dicembre 2023 – L’appuntamento con la solidarietà è mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 17, quando la sede fiorentina di Pandolfini in Borgo Albizi 26 . Che ospita la speciale asta natalizia in presenza promossa da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Un’iniziativa nata 38 anni fa e diventata nel tempo un momento irrinunciabile per trovare tante originali idee per il Natale.

Un’occasione unica per scegliere regali esclusivi e insieme sostenere il lavoro di 6mila ricercatrici e ricercatori impegnati a trovare cure sempre più efficaci per tutti i pazienti. L’esperto d’arte Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli accompagnano il pubblico alla scoperta dei 92 lotti del catalogo che spazia tra oggetti d’arte, visite guidate con esperti, soggiorni in residenze esclusive e prodotti enogastronomici di eccellenze del territorio.

Tra le proposte più attese la serie di 6 saliere a conchiglia in argento sormontate da puttini musicanti, il servizio di posate da dessert in argento dorate cesellate, il pendente in oro con smalto, tre piccole perle e una ametista risalente alla fine del diciannovesimo secolo e alcuni pregiati arredi come le poltrone con schienale arcuato sagomato della seconda metà del diciannovesimo secolo o la coppia di tavolini da muro intarsiati. Per gli amanti della musica classica appuntamento a Palazzo Corsi a Firenze per assistere alla ‘Lectio Magistralis’ del professor Alberto Batisti dedicata al concerto ‘Un dono d’amore’ per violino e orchestra di Caikovskij. Dalla musica alla pittura con l’olio su tela raffigurante una grande natura morta con frutti, stoffe, un bicchiere con biscotto su uno sfondo di paesaggio della Scuola italiana della seconda metà del diciannovesimo secolo e con il ‘Pantocrate di Novembre’ realizzato a tempera e collage dal maestro toscano Roberto Barni. Numerosi i lotti con prodotti del territorio come le pregiate fiale di zafferano in stimmi, i cesti con articoli d’eccellenza a chilometro zero o vini selezionati da alcune delle cantine più rinomate del panorama italiano.