Firenze Rocks, alla Visarno Arena arriveranno D4vd e The Reytons. È corsa ai biglietti

The Reytons

Firenze, 9 marzo 2023 - Ci saranno anche D4vd e The Reytons sul palco del Firenze Rocks domenica 18 giugno, giornata che vedrà i Maroon 5 come headliner. Altri due grandi nomi che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze, e che si aggiungono alla lineup dell’edizione 2023.



Giunto alla sua quinta edizione, Firenze Rocks si riconferma in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese. Sabato 17 giugno gli headliner saranno The Who, che per l’unica data italiana hanno scelto di essere accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, che solcherà il palco insieme alla band. A concludere la giornata di domenica 18 giugno saranno i Maroon 5. Vincitori di 3 Grammy Award, torneranno in Italia a distanza di otto anni per l’unica data nel nostro paese del tour europeo, sul palco della Visarno Arena di Firenze.



Si chiama D4vd (David Burke), ha 17 anni e già 851 milioni di stream totali. “Here with Me” ha conquistato la top10 nella classifica di TikTok italiana ed è top 20 in quella di Spotify globale. D4vd è emerso come artista visionario solo un anno dopo aver cominciato a scrivere e registrare brani nel guardaroba della sorella a Houston (Texas). Ha sviluppato il gusto per la musica rap e indie da Internet e da video fan-made di Fortnite su YouTube, che lui stesso ha iniziato a creare in quanto teenager che studiava a casa. Giocatore accanito, ha raggiunto oltre 50 mila iscritti al suo canale di gaming, così tanti followers che arriva il problema delle limitazioni derivanti dal copyright dei brani che decideva di utilizzare nei montaggi video. Questo lo ha spinto a registrare le proprie canzoni, lo fa utilizzando una app di facile uso chiamata BandLab. Ha così pubblicato alcuni singoli che spaziavano dall’indie-alternative al pop e all’R&B e a cui è seguita la smash hit “Romantic Homicide”. Il testo è brutalmente onesto, parla di cuori spezzati e risentimento, grazie alle sue parole ha instaurato una connessione con milioni di ascoltatori in tutto il globo, portando il brano ad un successo immediato. I suoi testi intuitivi derivano da anni di scarabocchi di strofe rap e poesie nel suo diario fin dall’infanzia, il suo stile musicale versatile e la narrativa “reale e coi piedi per terra” invece attingono principalmente al mondo dei manga.



Dall'uscita del loro album di debutto "Kids Off The Estate" nel novembre del 2021, The Reytons sono andati di bene in meglio e il passaparola si è diffuso a macchia d'olio in tutto il Regno Unito. La band vanta oggi ben 900.000 ascoltatori mensili su Spotify, ma questa popolarità online è tutt'altro che superficiale. Oltre 17.000 fan hanno visto la band dal vivo durante l'enorme tour britannico sold out dell'autunno 2022, che ha incluso date memorabili alla Barrowland Ballroom di Glasgow, all'Electric Ballroom di Londra e al Rock City di Nottingham, solo per citarne alcune. Ma non finisce qui: i ragazzi del South Yorkshire hanno recentemente annunciato un grande show da headliner alla Utilita Arena di Sheffield, che ha una capienza di 13.500 posti. Con oltre il 70% dei biglietti venduti nel primo fine settimana di vendita, sembrano essere sulla buona strada per diventare solo la seconda vera band non firmata a fare il tutto esaurito. Pubblicando al 100% in modo indipendente senza l'appoggio di un'etichetta, il secondo album del gruppo è uscito lo scorso 20 gennaio, debuttando direttamente alla prima posizione della classifica inglese degli album più venduti.



A distinguere The Reytons dalla concorrenza è il loro approccio ferocemente autonomo al loro modo di lavorare. La band trasmette la grinta e la determinazione della propria classe per superare ogni ostacolo che le si presenta. Aiutati dalle masse di fan fedeli, nessun risultato è fuori dalla loro portata. Firenze Rocks, prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro porta ormai da anni nel capoluogo fiorentino il meglio della musica internazionale. Nel 2022 si è passati dal punk rock dei Green Day al rock-progressive dei Muse, dal funk-rock dei Red Hot Chili Peppers per poi concludere con l’heavy metal dei Metallica. Grande musica, mostre e molto altro, alla Visarno Arena di Firenze, a cui solo nell’ultima edizione, hanno partecipato 200.000 fan provenienti da ogni angolo del globo. Firenze Rocks si conferma infatti da anni tra i maggiori festival europei, punto di riferimento della scena rock e pop mondiale. R101 è la radio ufficiale della giornata di domenica 18 giugno. I biglietti per le giornate di sabato 17 giugno e domenica 18 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati. Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.



Maurizio Costanzo