Firenze, 80enne picchiato e rapinato: un bandito gli strappa la catenina d’oro con la fede della moglie

Firenze, 31 marzo 2023 – Un ottantenne fiorentino è stato aggredito e rapinato in strada in via Canova, a Firenze. Con il pretesto di una sigaretta, un uomo lo ha avvicinato e lo ha colpito con un pugno per poi strappargli la catenina d'oro dal collo e scappare. L’ottantenne, sotto choc, non ha chiamato i soccorsi ed è ritornato subito a casa . È accaduto giovedì 30 marzo, intorno alle 16. In serata, il pensionato ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri a Legnaia.

Uno sconosciuto, secondo quanto emerso, ha avvicinato l'anziano con il pretesto di una sigaretta, lo ha colpito con un pugno, facendolo cadere a terra. È stato allora, secondo quanto ricostruito, che il malvivente avrebbe strappato dal collo del malcapitato una catenina d'oro con la fede nuziale della moglie e una medaglietta. Poi si è allontanato con una donna. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere della zona per individuare il responsabile della rapina.