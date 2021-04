Genova, 3 aprile 2021 - Nel primo tempo,botta e risposta tra Genoa e Fiorentina (Destro-Vlahovic) in campo per una gara importante in chiave salvezza. Nella ripresa i viola, comunque ben disposti nel primo tempo, devono fare qualcosa di più se vogliono vincere. Ma l'espulsione di Ribéry complica le cose e la ripresa diventa di grande sacrificio per i viola con Vlahovic decisamente il migliore trai viola.

La cronaca

Secondo tempo - Si riparte senza sostituzioni, ma Iachini fa scaldare Callejon e Kouame. Al 6', però, un brutto intervento di Ribéry su Zappacosta porta all'espulsione del francese: viola in dieci! Adesso il Genoa prova a vincerla. Al 20', però, è pericoloso Bonaventura di testa.

I viola reggono, e Iachini inserisce Biraghi al posto di Caceres e Eysseric al posto di Bonaventura. Poi entrano Callejon, Kouame e Amrabat.

Primo tempo - Avvio subito gladiatorio con un intervento duro di Strootman (ammonito) su Pulgar al primo minuto.

Al 12' bel cross su punizione di Pulgar, Milenkovic devia di testa ma è centrale e Perin para.

Al 13' Genoa in gol: azione di prima, Zappacosta da sinistra per Scamaccaa destra, poi Destro infila. Difesa viola completamente sorpresa. La squadra di Iachini reagisce e schiaccia i liguri nella loro area.

Il pareggio arriva al 23' con una bella azione sulla sinistra, assist di Castrovilli che viene finalizzato da Vlahovic con un diagonale vincente.

Al 30' grave errore di Pulgar che libera Zappacosta, Pezzella rimedia. I viola, comunque, fanno la partita e mettono in difficoltà il Genoa con continui cambi di fronte e il pallone girato in velocità. Poi nel finale del primo tempo il Genoa torna a premere. Sulla sinistra Zappacosta è sempre bravo amettere in difficolta Caceres, allora Iachini sposta su quella fascia Venuti

Al 42' Destro anticipa Dragowski e colpisce il palo, ma è in fuorigioco.

Al 44' palla spiovente in area genoana, Castrovilli si coordina in rovesciata e tira fuori.

Nel consueto 3-5-2, a centrocampo resta fuori Amrabat con Castrovilli in campo, mentre sulla sinistra spazio a Venuti, mentre Biraghi resta ancora fuori. In attacco, la collaudatissima coppia Ribéry-Vlahovic

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (16' stZajc), Behrami, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Scamacca. Allenatore: Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres (24' st Biraghi), Bonaventura (Eysseric), Pulgar, Castrovilli (37' st Callejon), Venuti (44' st Amrabat); Ribéry, Vlahovic (45' st Kouame).. Allenatore: Iachini

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 13'pt Destro; 23' pt Vlahovic

Note: espulso Ribéry, ammoniti Strootman, Iachini

© Riproduzione riservata