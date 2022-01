Cagliari, 23 gennaio 2022 - "Il mercato della Fiorentina non è chiuso. Vlahovic? Sia chiaro". Prima del calcio d'inizio di Cagliari-Fiorentina ha parlato il direttore generale viola, Joe Barone. Il braccio destro di Rocco Commisso non si è sottratto alle domande sul futuro in viola dell'attaccante serbo, oggi assente alla Sardegna Arena perché positivo al Covid. "Vlahovic sia chiaro - ha detto Barone -. La Fiorentina vuole chiarezza da Vlahovic e dal suo gruppo. La società e il gruppo meritano tutto quello che sta succedendo sul campo. Preferisco parlare della squadra, anche perché ormai si parla solo di Vlahovic. A oggi su lui non abbiamo ricevuto offerte. Siamo però aperti a tutto, ma vogliamo chiarezza".

Ultima settimana di mercato. Per la Fiorentina trattative chiuse? Come già dichiarato a La Nazione in settimana, Barone conferma il mercato viola non è chiuso: "Siamo sempre attenti. Con la nostra area scouting guardiamo tutto. Io e Pradè siamo attenti ai movimenti in Italia e in Europa. Vediamo quello che potrà succedere da qui alla fine del mercato".