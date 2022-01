Firenze, 6 gennaio 2022 - Lo stadio Franchi resterà chiuso al pubblico nella giornata del 6 gennaio. A comunicarlo la società viola attraverso una nota ufficiale: il provvedimento è stato preso «dato l'annullamento della gara con l'Udinese che avrebbe dovuto svolgersi questa sera alle 20,45 in seguito alla decisione dell'Asl Friuli che ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra dell'Udinese. Pertanto - conclude la nota - al fine di evitare ogni tipo di disagio ai tifosi lo stadio Franchi rimarrà chiuso».

Con la partita sospesa dunque si è preferito non far entrare i supporter. La curva Fiesole, vista la riduzione al 50% della capienza degli stadi, aveva già deciso di non partecipare al match, pur se si fosse svolta la partita. Nei prossimi giorni la società viola comunicherà le modalità per il rimborso o riutilizzo degi biglietti.