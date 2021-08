Firenze, 7 agosto 2021 - Si gioca, per ora senza grandi emozioni , la sfida di esordio al "Franchi" per la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro i catalani dell'Espanyol. Il primo tempo ha fatto vedere poco.

La cronaca

Secondo tempo - Nessuin cambio da parte dei due allenatori. Comincia in avanti la squadra spagnola e al 5' un tiro Embarba su punizione impegna Dragowsk in una bella deviazione.

Primo tempo - Al 4' viola subito pericolosi con un ottimo spunto di Biraghi che salta un avversario, serve Saponara che impegna in angolo Diego Lopez.

Al 12' Callejon batte di controbalzo, palla deviata.

Al 13' minuto gioco fermo per ricordare, con un grande applauso, Davide Astori.

Al 20' Vlahovic difende un pallone, lo appoggia a Bonaventura: il suo tiro da ottima posizione è respinto.

Al 21' gioco fermo per rendere omaggio a Daniel Jarque.

I viola sono ancora macchinosi nel costruire il gioco (con qualche pallone perso di troppo), ma sono aggressivi nel pressing e nel recupero palla.Va detto, però, che i rtmi sono blandi da una parte e dall'altra.

La sfida tra viola e catalani è valida per il torneo internazionale 'Unbeatables Cup' e ha un valore particolare: i capitani delle due squadre, Davide Astori e Daniel Jarque, sono scomparsi prematuramente in circostanze analoghe, entrambi quando erano in ritiro con le rispettive squadre, lo spagnolo morì a Coverciano l'8 agosto di 12 anni fa. la gara, trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Timvision, è anche l'occasione per la parziale riapertura dello stadio al pubblico (2870 posti nel settore Maratona) per spettatori muniti di Green Pass oppure di un tampone negativo fatto nelle 72 ore precedenti.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allematore: Italiano.

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego Lopez; V. Gomez, S. Gomez, Cabrera, Pedrosa; D. Lopez, Darder; Embarba, Melendo, Wu Lei; R. De Tomas. Allenatore: Moreno.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Note: ammoniti Gomez Sola, Bianco