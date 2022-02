Bergamo, 10 febbraio 2022 - "Siamo contenti di aver passato il turno di Coppa Italia. Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di saper reagire". Vincenzo Italiano commenta così il successo della Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il passaggio in semifinale è un traguardo importantissimo nell'economia della stagione della Fiorentina che, con questa scarica di adrenalina e gioia addosso, può davvero riaccendersi. Dopo aver passato le ultime due settimane avvolta da polemiche e umori neri generati dalla cessione di Vlahovic e dalla sconfitta contro la Lazio, ora i viola pensano di nuovo positivo. Dopo aver eliminato in Napoli, la Fiorentina in trasferta fa fuori anche l'Atalanta. Gara decisa in un finale che Italiano racconta così: "Alla fine ho chiamato tutti avanti perché temevo di dover giocare altri 30 minuti in inferiorità numerica. E' andata bene. Siamo contenti di questo passaggio del turno".

Dopo lo 0-3 contro la Lazio, ecco una prova d'orgoglio. Come già successo a Napoli, la Fiorentina ha tirato fuori il carattere proprio dopo un brutto ko in campionato. "Fin dal ritiro abbiamo lavorato duramente per avere questo spirito - dice ancora Italiano -. Gli alti e bassi che abbiamo non ci dovrebbero essere. Sono contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto. Hanno reagito alla sconfitta contro la Lazio. Era già successo in passato. Sapete bene che squadra è l'Atalanta. Siamo felicissimi di aver vinto qua. Vincere a Bergamo è difficile e straordinario". Poi un commento sulla gara di Piatek, autore di una doppietta decisiva: "Sono contento per Piatek. Si sta allenando benissimo. Questi due gol premiano il suo lavoro".

Milenkovic

Incontenibile la gioia di Nikola Milenkovic, il killer dell'Atalanta con il gol al 93': "Vincere così, all'ultimo e in 10, è incredibile. Abbiamo di nuovo vinto su un campo di una squadra che gioca un calcio offensivo. La Fiorentina ha proposto le sue idee anche in dieci siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Quel gol all'ultimo istante è stato davvero un'emozione incredibile".

Il sogno di Piatek

Dopo i due gol messi a segno e il passaggio in semifinale acciuffato all'ultimo secondo del recupero, Krzysztof Piatek ammette di vivere un sogno: "Tutto questo per me è come un sogno e lo è anche per la squadra. Siamo compatti, come una famiglia. Abbiamo dato tutto. Siamo felici per questa semifinale. I festeggiamenti alla fine? Siamo stati tutti insieme, compatti, come durante la gara. Siamo una famiglia che ha disputato una grande partita anche con un uomo in meno. Se giochiamo così, vinciamo. Ora pensiamo alla gara contro lo Spezia. Vogliamo vincere".