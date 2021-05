Firenze, 18 maggio 2021 - Giorni caldi, caldissimi per la scelta del nuovo allenatore viola. Il nome in pole è sempre quello di Gattuso, che il presidente Commisso e il direttore sportivo Pradè (in attesa di conferma ufficiale) stimano molto e considerano ideale per un salto di qualità. L’allenatore sta per chiudere la sua esperienza a Napoli e da tempo è nel mirino del club viola, che vorrebbe ripartire da lui per ritrovare una dimensione calcistica più ambiziosa dopo due anni passati nelle retrovie della classifica. Ma su Gattuso ora c’è anche la Lazio, che probabilmente si separerà da Inzaghi e la Fiorentina tiene sempre in caldo le altre alternative già note da tempo: oltre a De Zerbi e Juric, anche Garcia e Fonseca sono nomi attuali per la panchina viola del prossimo anno.

A.Gio.