Firenze, 29 aprile 2019 - Faccia a faccia con i beniamini viola. Faccia a faccia con due campioni della Fiorentina. Stiamo parlando di Giovanni Simeone, per tutti il Cholito, e Cristobal Montiel. I due giocatori saranno protagonisti, giovedì 9 maggio alle 11, dell’incontro-intervista con i lettori de La Nazione, evento che rientra nelle iniziative promosse dal nostro giornale per celebrare i 160 anni di vita del quotidiano di Firenze e della Toscana. Un compleanno a cui la squadra viola partecipa in maniera attiva e propositiva. Dopo il successo del contest tra i lettori ‘160 parole viola’, ecco un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio e non.

Nell'auditorium "Attilio Monti" de La Nazione, dopo un saluto del direttore Francesco Carrassi, saranno Paolo Chirichigno, responsabile della Redazione Sport, i suoi colleghi a fornire assist sottoforma di domande ai due bomber gigliati. L’incontro con i viola è aperto a tutti i lettori, ma per partecipare bisognerà compilare il modulo che si trova sul sito https://www.lanazione.it/ incontro-con-i-viola con i propri dati e anche la domanda che si vorrebbe porre a Simeone e Montiel. Una volta ultimata questa procedura non resterà che attendere una e-mail di conferma che arriverà nei giorni successivi. Compilando il modulo si potrà anche indicare la possibilità di portare un accompagnatore.

Ricordiamo che, tra tutte le domande arrivate, le più curiose verranno scelte per essere presentate ai giocatori indicati dallo stesso lettore. Insomma non resta che registrarsi, dare sfogo alla propria curiosità di tifosi viola e partecipare a questo bell’incontro nell’auditorium de La Nazione.