Estate a Firenze: il calendario degli eventi del weekend (e non solo)

Firenze, 20 giugno 2024 - Sta per entrare l'estate con il suo stuolo di eventi e iniziative per grandi e piccini. Ecco a tutti qualche idea per una fine di giugno coi fiocchi.

Negli spazi dell'Estate Fiesolana, come di consueto, il 21 giugno sarà la giornata dedicata alla Festa della Musica, a cura della Scuola di Musica di Fiesole, è uno dei più importanti eventi a valore culturale che celebra il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. Un momento di grande rilevanza sarà dedicato alla danza e al cinema: sabato 22 giugno la Compagnia Motus Danza porterà in scena lo spettacolo INVIDIA - (Genesi dell’Invidia) con la regia Rosanna e Simona Cieri.

Da segnare in agenda la grande festa popolare del 26 giugno, "Festeggiamo insieme...", con una maratona musicale dalle 18.30 alle 23 e un djset finale che porterà fiorentini e turisti a ballare in piazza San Lorenzo. Una serata aperta a tutta la città che vedrà sul palco all'ombra della Basilica di San Lorenzo l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la Nuova Pippolese con le canzoni della tradizione fiorentina ma anche The Star Club, la Beatles tribute band con un grande omaggio alla band più influente della storia della musica rock. E ancora nel corso della Notte Bianca di San Lorenzo ci saranno le esibizioni dell'Oversea Orchestra e della Max Ballet Academy. Spazio anche al karaoke con i partecipanti che potranno divertirsi sulle note dei grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica. A condurre la serata Alessandro Masti e Veronica Bellandi di Radio Toscana, partner organizzatore dell'iniziativa che è stata patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Camera di commercio di Firenze. La serata finirà con un djset sulla scia dei grandi successi musicali che trasformerà piazza San Lorenzo in una pista da ballo. In occasione della festa popolare saranno organizzate sempre il 26 giugno visite guidate gratuite presso la Basilica di San Lorenzo (ore 18.30, ore 19.30 e ore 20.30), Palazzo Medici Riccardi (ore 16, ore 17 e ore 18), Palazzo Coppini (ore 18 e 19) e presso l'Osservatorio Ximeniano (ore 17 e ore 18.30). Per prenotazioni visitare il sito https://storicomercatocentrale.it/prenota oppure si può inviare una mail a [email protected] specificando nome e cognome e la fascia oraria di gradimento.

Il 27 giugno (ore 20), invece, spazio alla solidarietà con la Cena per l'ATT che si terrà in piazza Madonna degli Aldobrandini organizzata dal centro commerciale naturale San Lorenzo con la regia di Confesercenti Firenze. Sempre in tema solidarietà il 2 luglio torna in piazza Ognissanti la Cena sotto le stelle (ore 20.30) organizzata dall'associazione Borgognissanti per l'ATT. Condurranno Kagliostro con Letizia Dei. Arnoboat, in occasione di San Giovanni, ha organizzato una serata speciale in onore di questa importante ricorrenza fiorentina. L'imbarco è previsto per le 21 dal molo di via Lungarno Diaz, sotto Piazza Mentana. L'esperienza, della durata di 1 ora e 45 minuti, compreso imbarco e sbarco, include una crociera sul fiume, accompagnata da un concerto dal vivo a bordo, e culminerà con la spettacolare visione dei fuochi d'artificio che illumineranno la città in festa. Durante l'evento, gli ospiti potranno brindare con prosecco e gustare altre bevande in un'atmosfera unica e raffinata. Fino al 30 giugno, Firenze ospiterà “Festi Expo Latinoamericana 2024”, la terza edizione di un evento straordinario che, all'interno del Giardino Campo di Marte, celebra la ricchezza della cultura latinoamericana e italiana attraverso una fusione unica di gastronomia, musica, sport, danza e arte. L’evento aperto a tutti, offre una vasta gamma di attività, che spaziano dalla gastronomia alla musica, dalla danza alle attività artistiche e sportive, coinvolgendo il pubblico di tutte le età, in un’esperienza di respiro internazionale. Il Festi Expo Latinoamericana 2024 si terrà con ingresso gratuito presso lo stadio Cerreti all'interno del Giardino Campo di Marte, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 24 e sabato e domenica dalle 12 alle 24.